Hvis DR er tvunget til nedskæringer og (gys!) fyringer, ville det være mest nærliggende, at ledelsen og de mange ansatte i administrationen går ned i løn; ingen offentligt ansat bør tjene mere end statsministeren, som helst skulle betragtes som rigets højeste embede, og en nedgang i løn ville virke utroligt beroligende på en befolkning, der ofte forveksler og forvrænger ”fremgang” og ”fremdrift” med lønstigninger. Der er i det hele taget noget elementært fornemt og antigrådigt ved et afkald – og når det i dette tilfælde kun drejer sig om penge, kan det kun blive til DR’s fremme, selv om de sparede penge ikke vil være nok til at redde DR, vil det under alle omstændigheder være interessant at se, hvor stort det samlede afkald vil blive.

