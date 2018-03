Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring.

På regionsrådsmødet for nylig behandlede vi regionens høringssvar.

Af høringssvaret fremgår det, at Region Midtjylland anbefaler, at statens trafikplan ændres, således at der indgår en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, en ny jernbanebro over Vejle Fjord, at den udskudte elektrificering mellem Vejle-Struer opretholdes som oprindeligt planlagt, og at etableringen af en ny elektrificeret bane mellem Aarhus og Silkeborg samt elektrificering videre til Herning indgår i planen. Desuden anbefales det, at planen også omfatter en generel opdatering af de regionale jernbaner.

Hvis timemodellen skal blive en realitet, er det vigtigt at bygge en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager sammen med andre nødvendige projekter mellem Aarhus og Odense. Hvis timemodellen skal blive en realitet, er det vigtigt at bygge en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager sammen med andre nødvendige projekter mellem Aarhus og Odense.

Da en stor del af investeringerne i jernbaneinfrastrukturen kommer fra Togfonden, betyder det blandt andet, at en række planlagte projekter står til ikke at blive realiseret inden for planperioden, fordi indtægterne i Togfonden er reduceret fra 28,5 mia. kr. til 13 mia. kr.

For Region Midtjylland betyder planen, at:

Strækningen Fredericia-Aalborg bliver elektrificeret.

Der kommer direkte tog Aarhus-Holstebro over Herning-Gødstrup.

Der sker en driftsudvidelse på strækningen Herning-Holstebro.

Strækningen Vejle-Struer bliver ikke elektrificeret, og de direkte tog København-Struer via Vejle-Herning skal ikke gradvist udfases.

Der bygges ikke en ny bane mellem Hovedgård-Hasselager.

Der bygges ikke en ny bane mellem Aarhus-Silkeborg i planperioden.

De regionale baner bliver ikke opgraderet.

Høringssvaret bygger derfor på de fælles anbefalinger til investeringer i trafikal infrastruktur, som Region Midtjylland og de 19 kommuner er enige om:

Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.

Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg.

Opgradering af de regionale jernbaner.

Udbygning af letbanen.

Etablering af en fast Kattegat-forbindelse til tog og bil.

Region Midtjyllands høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” bygger desuden på den oprindelige aftale om Togfonden fra 2014.

I høringssvaret indgår, at Region Midtjylland bakker op om den foreslåede elektrificering og opgradering af den østjyske banelængde mellem Fredericia og Aalborg, herunder kapacitetsudvidelse på Aarhus H.

I min tale på regionsrådsmødet fremhævede jeg på vegne af den socialdemokratiske gruppe bl.a., at det er trist, at Togfonden er reduceret fra 28,5 mia. kr. til 13 mia. kr., at vi gerne ser Jylland nord for Fredericia elektrificeret snarest muligt, så vi bliver koblet sammen med resten af Norden og det øvrige Europa, at passagen over Vejle Fjord har stor betydning for togdriften i Region Midtjylland, at vi snarest muligt har brug for en Kattegat-forbindelse til tog og biler, og at vi savner en overordnet plan for udbygning af letbanen.