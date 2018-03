Pernille Vermund, Nye Borgerlige, forsøger i JP 14/3 at fremmane et billede af, at det er djøferne, der står i vejen for højere løn til pædagoger, sosu-assistenter, skolelærere og sygeplejersker. At djøferne er skyld i bureaukratiseringen og centraliseringen af den offentlige sektor.

Det er et stort ansvar at lægge på de knap 2 pct. af medarbejderne i kommunerne, der har en djøfuddannelse. Og virkeligheden er heldigvis en anden. Hvordan den offentlige sektor ser ud og omfanget af bureaukrati er suverænt noget, de folkevalgte politikere beslutter. Så kan man være enig eller uenig, men det er ikke embedsmændene, der vedtager landets love eller bestemmer, hvordan eksempelvis skolestrukturen i en kommune ser ud.

Hvordan sammensætningen af medarbejderne i en kommune ser ud, er også en politisk prioritering. Det er ikke djøferne, der skubber andre faggrupper ud. Vi ser de forskellige fagligheder som hinandens forudsætninger for at kunne levere den bedst mulige service til borgerne. Men det er korrekt, at når beslutningerne er truffet, skal embedsmændene bistå politikerne med at realisere beslutningerne. Det er sådan det fungerer i et demokrati.

I Djøf var vi gerne foruden den meget rigide styring af den offentlige sektor, hvor der bruges alt for meget tid på unødige indberetninger, kontrol og dokumentation, der aldrig bliver brugt til noget. Derfor samarbejder vi faktisk med FOA, sygeplejerskerne og Politiforbundet om at sætte en anden retning for, hvordan man kan styre den offentlige sektor og slippe kræfterne løs.

Det er også noget vrøvl, at det er djøferne, der står i vejen for bedre løn- og arbejdsvilkår for resten af de offentligt ansatte. Djøf står sammen med alle de øvrige faggrupper i de igangværende forhandlinger om nye offentlige overenskomster, hvor vi bakker fuldt op om hele fagbevægelsens hovedkrav: De offentligt ansatte skal også have del i den økonomiske fremgang i samfundet og skal derfor have en reallønsfremgang. Den betalte frokostpause skal skrives ind i overenskomsten, så arbejdsgiverne efter forgodtbefindende ikke blot kan fjerne den administrativt, som de har lagt op til. At fjerne den svarer til en lønnedgang på ca. 7 pct. Det er uacceptabelt, hvis arbejdsgiverne ensidigt kan forringe vilkårene på den måde. Og lærerne skal have en reel forhandling om deres arbejdstidsaftale. Løn- og arbejdsvilkår er i Danmark noget, arbejdsgiverne og lønmodtagerne forhandler om. Ikke noget politikerne skal bestemme ved lov.

Vi håber faktisk, det kan lade sig gøre at forhandle en ordentlig aftale på plads, der tilgodeser alle lønmodtagergrupper. Vi har ikke noget ønske om en konflikt, der vil sætte Danmark i stå med de omfattende lockoutvarsler, de offentlige arbejdsgivere har udsendt.