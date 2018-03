Det er netop kommet frem, at hver syvende nyuddannede sygeplejerske i Danmark ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd bliver sygemeldt pga. psykiske arbejdsmiljøfaktorer inden for de første tre år efter endt uddannelse.

Flere og flere sygeplejersker forlader faget til fordel for job med bedre arbejdsvilkår i andre brancher. Det er blevet sværere at tiltrække og fastholde erfaren og kompetent arbejdskraft inden for faget.

Hvis vi sammenholder disse fakta med den forventede samfundsudvikling de kommende år, hvor andelen af ældre og hermed graden af kompleks sygdom forventes at være stadigt stigende, burde strategien være simpel: at anerkende og passe på de medarbejdere, som skal bære et sundhedsvæsen, der kan yde optimal pleje og behandling til alle.

Dette er dog langtfra den fremgangsmåde, mine kolleger og jeg som sygeplejersker er vidner til under den igangværende overenskomstforhandling, hvor målet fra arbejdsgivernes side synes at være en yderligere forringelse af arbejdsvilkårene i det offentlige.

Det, der falder mig allermest for brystet, er egentlig ikke, at arbejdsgiverne ikke ønsker at give os en reallønsstigning, der svarer til de privates – og dermed heller ikke ønsker at lade os få del i landets økonomiske opsving. Ej heller får det mig helt op i det røde felt, at de vil indføre geografisk uafhængighed, således at de kan flytte mig som en skakbrik fra arbejdsplads til arbejdsplads inden for min region.

Jeg ligger ikke søvnløs af vrede over, at de vil indføre flydende pensionsalder, således at de kan hæve denne efter forgodtbefindende, eller at de vil inddrage en frokostpause, jeg alligevel har for travlt til at holde.

Nej, det, som frem for alt andet efterlader mig indigneret, harm og afmægtig, er den retorik, som vore arbejdsgivere har valgt at fornedre sig til at benytte sig af i et ynkeligt forsøg på at høste sympati hos den brede befolkning.

Ét er at signalere, at medarbejderne ikke er mere værd ved at forsøge at forringe i forvejen sølle vilkår.

Noget andet er at udstille offentligt ansatte som grådige, uden ansvar for samfundet og kun interesserede i at tage.

Som hospitalsansatte sygeplejersker på et sengeafsnit kæmper mine kolleger og jeg dagligt en indædt kamp for at levere en pleje og behandling, som skaber mening og tryghed for den enkelte patient.

Vi tilsidesætter toiletbesøg og pauser og arbejder ofte over for at få enderne til at nå sammen, således at travlheden rammer patienterne mindst muligt.

Jeg giver hver eneste dag. Med jævne mellemrum giver jeg så meget, at jeg ikke har meget mere at give af, når jeg kommer hjem. Jeg tager ansvar hver eneste dag. For mit arbejde. For tryghed i kaos for patienterne. For menneskeliv.

Sophie Løhde, Michael Ziegler med flere er i en kombination af udskamning og forringelse af arbejdsvilkår med til at tale den offentlige sektor som arbejdsplads væsentligt ned.

En sektor, som i dén grad har behov for kompetent arbejdskraft for at kunne fungere under massivt pres. I stedet vælger man at underbygge incitamentet til at søge væk.

Så Sophie Løhde – hvem skal passe på dig om 50 år?