Debat: DR er vores alles Big Brother

Snart kommer der et nyt medieforlig, og det viser tydeligt, at narkotika ikke er det mest vanedannende. Nej, det er offentlige støttekroner. For lige så snart snakken går på, at man vil skære på DR, kommer den evige klagesang. For hvordan skulle DR dog klare sig med mindre end de årlige 3,2 mia. kr.?

Faktisk burde DR slet ikke få nogen støttekroner. Vi træffer dagligt valg. Vi vælger uddannelse, vores livslange partner og noget så simpelt som aftensmad. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at danskerne selv kan beslutte, hvilket medietilbud de ønsker.

En undersøgelse viser, at over 200.000 danskere snyder med licens. Her vælger DR at inddrage os i et Big Brother-samfund, hvor de står uden for vores døre for at høre, hvor deres elskede licenskroner bliver af.

Og ikke nok med Big Brother- DR, så er jeg ærligt træt af at skulle betale så mange penge for at kunne se de samme tåbelige genudsendelser af ”Kender du typen”. Og selv om DR genudsender det program om og om igen, formår deres livsstilseksperter ikke at kunne kende danskerne. For størstedelen gider ikke at betale licens. Det viser en undersøgelse fra 2014, hvor over halvdelen gerne ville have fjernet tvangslicensen.

Hvis DR skaber så meget godt for Danmark, som deres public service-fans går rundt og reklamerer for, så er jeg ikke et splitsekund i tvivl om, at de kan klare sig på det frie marked på lige vilkår. Så lad os privatisere DR, så vi selv kan vælge, om vi vil se ”Kender du typen” eller ”Paradise Hotel”.