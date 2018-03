Debatten om manglende arbejdskraft raser i disse år, samtidig med at pensionsalderen hæves. I løbet af de næste 20 år forventes den samlede arbejdsstyrke at vokse med omkring en kvart million mennesker. Tre af fire af dem vil være fyldt 65 år eller mere. Det er dermed den ældste gruppe, der leverer hovedparten af den voksende arbejdsstyrke.

Udfordringen bliver således at sikre, at arbejdsmarkedet indrettes, så vi også kan holde til at være så længe på arbejdsmarkedet. Og hvis vi lykkes med den opgave, vil vi lettere kunne imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft.

Vi bør derfor interessere os langt mere for, hvordan vi fastholder den mest erfarne del af arbejdsstyrken. Det er heldigvis et spørgsmål, som nu begynder at få meget mere opmærksomhed, hvilket også er helt nødvendigt.

Og vi ved, at seniorerne kan være udsatte på arbejdsmarkedet, og har sværere ved at finde nyt arbejde, hvis de først er blevet arbejdsløse. Samtidig ved vi, at den demografiske udvikling går i retning af flere ældre i samfundet – det er altså en bunden opgave at finde løsninger.

Regeringen har besluttet at nedsætte en tænketank, der skal se på seniorernes vilkår – et meget positivt initiativ, som vi hilser velkomment. Det ligger i god forlængelse af den tænketank ”Den nye tredje alder”, som PFA nedsatte i 2017 og som kom med en række anbefalinger på netop dette område i februar.

Regeringens tænketanks anbefalinger skal komme med deres anbefalinger i sommeren 2019. Og her vil vi gerne pege på tre konkrete områder, hvor tænketanken med fordel kan fokusere.

For det første skal der investeres i den løbende kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet, så medarbejdere også sidst i karrieren får mulighed for faglig udvikling.

For det andet bør overgangen mellem arbejdsliv og pensionisttilværelsen blødes op. For mange kan det være en svær overgang pludseligt at være uden for fællesskabet på en arbejdsplads, efter at have arbejdet 37 timer om ugen. Der bør derfor gøres langt mere for at sikre større fleksibilitet i løbet af arbejdslivet, som kan være med til at sikre en bedre overgang fra arbejdsliv til pension.

Og for det tredje er det afgørende at løfte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. For at sikre de bedst mulige rammer for fastholdelse på arbejdsmarkedet gennem et forlænget arbejdsliv, skal der øget fokus på at forebygge psykiske lidelser som eksempelvis depression, stress og angst. Det skal blandt andet understøttes gennem mere forskning på området samt fokus på best practice i forhold til, hvordan dette proaktivt håndteres på arbejdsmarkedet.

Det er tre vigtige indsatsområder, der er oplagte at se på i bestræbelserne på at højne og kvalificere arbejdsudbuddet.

I en tid, hvor virksomhederne hungrer efter arbejdskraft, er investeringer i seniorarbejdsmarkedet et vigtigt bidrag til at fremme såvel virksomhedernes vækst, som at skabe et attraktivt arbejdsliv for os alle.