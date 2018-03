Jeg er i sorg, for jeg har mistet min mand – mit livs kærlighed – sidste sommer.

Allerede dengang kunne mine børn høre mig tale om behovet for at kunne tage et sørgebind på min arm. Behovet er der stadig, hvor det er ved at være ni måneder siden, at min mand Kim døde.

Jeg fornemmer, at der er så meget gemt i at kunne bære et sørgebind. En art visdom, som vi i dag overser. En meget mere kollektiv tilgang, hvor den, der er i sorg, anerkendes og bliver givet en status frem for at skulle italesætte den selv. Åh jo, jeg har googlet efter et sørgebind og tænkt på selv at lave et, men har ikke orket det.

Det eneste, jeg er kommet frem til i min googlesøgning, er de sorte elastikbind, som sportsfolkene bærer, når de mindes og ærer en person, der er død.

Dette skete også i forbindelse med prins Henriks død. Det var også i forbindelse med hans død, at sørgebindet blev synliggjort, da kongehuset og hoffet proklamerede, at de ville bære sørgebind den næste måned frem.

Jeg blev lidt misundelig, hvilket ikke er det rigtige ord, men i hvert fald mindet om endnu en gang, at det var det, jeg ønskede. Jeg ville gerne have båret et sørgebind fra starten og et år frem. Et sørgeår, sagde de i gamle dage, og ja, det er det, jeg er i, for hver dag, uge, måned har sit at byde på.

Der er masser af udfordringer, fordi jeg nu går vejen selv. På mange måder kommer tiden efter til at handle rigtig meget om overlevelse for den, der er tilbage, og man griber efter holdepunkter.

Min lillesøster gav mig disse tre ord: »Det er okay.« Ordene hænger på mit køleskab og er vel det nærmeste, jeg er kommet på det sørgebind, jeg ikke har. Men jeg savner at kunne bære sørgebindet med mig synligt for alle. Kunne sige til andre: Se, jeg bærer sorg. Også selv om de måske ser mig smile og snakke, som jeg gjorde før. Tro endelig ikke, at alt er glemt.

Nej, sorgen bærer jeg med mig, og den har jeg enormt brug for at blive rummet og anerkendt i. At andre får en mulighed for at italesætte min situation eller blot tage et hensyn.

Noget andet, som sørgebindet også er, og nok lige så vigtigt er at kunne sige til sig selv: Se, du bærer sorg… Så bær over med dig selv. Tillad dig selv at være ked af det, når du er det, og græde og hulke, for det er der brug for i lang, lang tid.

36 år sammen med ham, der var mit livs kærlighed, forsvinder jo ikke bare ud i den blå luft, men efterlader så meget, hvor den mest ensomme og smertefulde del er sorgen og savnet.

Det er det, et sørgebind er med til at anerkende og synliggøre både over for en selv og for alle andre i denne travle og på så mange måder hurtige verden, vi lever i. Det er som om, at alle ”de andre” fortsat er derudad med en fart, der slet ikke passer til det, man selv oplever. Her bevæger tiden sig på en helt anden måde.

Frem og tilbage og indimellem som om den er gået i stå. De har accelereret til et femte gear, hvor man selv nærmest kører i bakgear for så igen at bevæge sig lidt frem forsigtigt i første, andet gear.