Debat: Jeg er ledig, fordi jeg er ledig – ergo forbliver jeg ledig.

Mit cv er blændende – oprindelig uddannet cand.scient.pol. Jeg har bl.a. været fuldmægtig i Rigsrevisionen, men har også 12 års ledererfaring fra spændende offentlige og private arbejdspladser i bagagen. Jeg er en solid ledelses- og organisatorisk håndværker – og har altid været vellidt og bragt resultater i de job, jeg har haft. Og når jeg selv skal sige det, er jeg en hamrende dygtig administrator med et praktisk sindelag, der yder en effektiv og dynamisk arbejdsindsats. Desuden har jeg et jernhelbred og er et positivt og smilende gemyt. Jeg tager ansvar for de opgaver, jeg står overfor. Og det ligger mig meget på sinde at lære af mine omgivelser og udvikle mig – hver dag.

Der er bare et lille problem. Til trods for ”fuld beskæftigelse” i Danmark, til trods for at jeg gerne vil tjene mine penge selv, til trods for at jeg taler flydende dansk med en aalborgensisk accent, til trods for at jeg er veluddannet og holder mig opdateret, til trods for at jeg er fleksibel og omstillingsparat – og til trods for at jeg bor i en hvid overklasseghetto – har jeg siden 1. februar 2017 stået uden job.

Jeg har naturligvis fra første færd taget min skæbne på mig – taget ansvar for min egen situation, smøget ærmerne op og sagt, det skal sku’ være løgn. Der må være en arbejdsplads derude, der har brug for lige netop mig og mine uovertrufne, fortræffelige kompetencer. Men nej – altså ikke endnu!

Og hvad har jeg så gjort i det godt et år, der er gået, for at få nyt og fast fodfæste på arbejdsmarkedet? Tja, jeg har søgt ca. 150 stillinger – og alle stillinger, hvor mine kvalifikationer sad lige i skabet, eller hvor man kunne sige, at jeg var ”overkvalificeret”. Jeg har søgt opslåede stillinger, men også søgt uopfordret. Jeg har håndbragt ansøgninger og mit cv til virksomheder og delt lystigt ud af mit cv i mit omfattende netværk, når som helst der var en naturlig anledning til at stille mig til rådighed med min arbejdsevne og vilje.

Jeg har naturligvis gået til alle de lovpligtige, meningsløse møder i a-kasse og jobcenter med velmenende sagsbehandlere, og jeg opfylder dagligt de krav til digital fluebenstyranni som eksisterer i den såkaldte beskæftigelsesindsats, man er underlagt som ledig i Danmark.

Jeg har kontaktet politikere – f.eks. alle medlemmer af Folke- tingets Beskæftigelses- udvalg – for at høre, om de havde et job til mig – dog uden at få svar. Jeg har kontaktet politikere – f.eks. alle medlemmer af Folke- tingets Beskæftigelses- udvalg – for at høre, om de havde et job til mig – dog uden at få svar.

Jeg har været i lovpligtig virksomhedspraktik hos en virksomhed, der var glad for min gratis arbejdskraft formidlet af det offentlige, men som naturligvis ikke kunne tilbyde mig ansættelse. Jeg har taget en ret fed uddannelse i digital markedsføring – for også at holde mig opkvalificeret. Jeg deltager i seminarer, konferencer, fora og kurser, hvis de har en vis kvalitet for at bevare min tilknytning til omverdenen, for at netværke og for at modvirke en social fobi ved at præsentere mig selv. Jeg har været ved lægen for at sikre, at jeg ikke er gal. Og han kan bekræfte, at jeg er sund og rask, ressourcefyldt og med normal adfærd. Jeg forsøger at holde mig i form og holde mig orienteret. Jeg er aktiv og professionel på de sociale medier – Facebook og LinkedIn. Jeg har kontaktet politikere – f.eks. alle medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalg – for at høre, om de havde et job til mig – dog uden at få svar. Jeg har sendt en uopfordret ansøgning til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Han kunne dog ikke hjælpe mig, men ønskede mig held og lykke.

I efteråret gik jeg så linen ud og stillede op til kommunalvalget i min kommune, Dragør, som uafhængig kandidat i eget navn: Anne Grønlund, Liste G. Foruden at kæmpe for rimelige livsvilkår for udsatte mennesker og en langt bedre kollektiv transport så var min mærkesag synlighed omkring beskæftigelsesindsatsen i Danmark eller mangel på samme. For der er ingen indsats, der forbedrer lediges chancer for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Tværtimod, så er systemet som et terrarium fyldt med kviksand, hvor vi som ledige synker længere og længere ned i dyndet.

Der er de faktuelle forhold omkring min person, nemlig at min fødselsattest siger kvinde – født 1966, at jeg er gift på 23. år og har to voksne sønner.

Kan det være de barrierer, der holder mig uden for arbejdsmarkedet? Nej, sandsynligvis ikke. Men når nogen, der ikke kender mig, vover sig til at spørge »hvorfor pokker er du ledig?«, så må jeg igen og igen vende tilbage til, hvad jeg tror, svaret er, hvis altså ikke det skyldes tilfældigheder, og at der er mellem 60 og 200 kandidater til hver stilling. Mit enkle svar er nemlig: Jeg er ledig, fordi jeg er ledig – ergo forbliver jeg ledig.

Jeg fortsætter naturligvis min kamp for at få et job, hvor jeg kan gøre en forskel og søger hjælp og rådgivning, hvor jeg kan. Men jeg synes snart, mine idéer er udtømte, og vi er nok ca. 200.000 i samme bås. Så kære arbejdsgiver, kære politikere, fortæl mig venligst: Hvad skal jeg nu?