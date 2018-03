Debat: Jeg erkender at være en underskudsforretning – og jeg har ikke dårlig samvittighed

Soulaima Gourani foreslår i JP 9/3, at det for den enkelte gøres op, hvor stort hans/hendes træk på fællesskabets sundhedsfaciliteter er, så man kan besvare spørgsmålet: Er jeg ”en under- eller overskudsforretning for Danmark”?

For får man at vide, ”hvad man koster” samfundet, vil man tære mindre på sundhedssystemet fremover.

Gourani håber, at danskerne overtager USA’s sundhedssystem, der bygger på private forsikringer, for forsikringsselskaberne har tilbud til enhver pung. Men det betyder, at den med flest penge kan købe sig til den bedste behandling, og den med mindst på kistebunden, vil ikke have råd til at købe sig til helbredende behandling ved svær ulykke.

En af Gouranis pointer er, at man kan gøre en del selv for at holde sig sund og rask og derved mindske sit træk på den fælles kasse. Sandt nok, men ihærdig motion kan føre til dårligere helbred og store dræn på fælleskassen.

En fætter og en bekendt er faldet død om under løb. En slægtning døde sidste år, da han væltede på sin racercykel og brækkede halsen. Nej, motion er ingen garanti for et godt helbred.

Jeg har trukket mere end de fleste på den fælles kasse til sygdomsbehandling og må være en giga underskudsforretning.

I januar 2006 vågnede jeg med et smertende højre ben. Kun med besvær kunne jeg støtte på benet under bruseren og søgte derfor læge. 12 år efter har lægestanden endnu ikke fundet ud af, hvorfor benet gør så forbandet ondt, og smerterne er blevet værre gennem årene. De dulmes af det morfinlignende præparat tramadol, der gør mig forbandet træt, og jeg må lægge mig flere gange om dagen.

Jeg har været til utallige undersøgelser, røntgenoptagelser og en håndfuld MR-scanninger. En enkelt MR-scanning kan koste 10.000 kr. Men selv om jeg ved det, siger jeg ikke nej til en scanning, da den muligvis kan opklare smertens årsag.

I november 2016 blev jeg opereret tre steder i rygsøjlen. Knoglemateriale, der gnavede i nerver, blev fjernet, og smerterne i benet ville forsvinde. Det gjorde de bare ikke.

Jeg måtte sige mit job op et år før, jeg blev pensionist, men havde været på nedsat tid siden 2008. Det sidste år brugte jeg rollator på gymnasiet og måtte klamre mig til tavlen, når jeg skrev på den, fordi min krop pga. sammenfald i rygsøjlen langsomt falder forover, når jeg prøver at stå oprejst. Forståeligt at lægerne ikke har kunnet stille en korrekt diagnose, når der er skavanker flere steder i rygsøjlen. En sideeffekt af rygproblemerne er spasmer i benene. I efteråret 2015 gik de helt amok. Der gik 15 sekunder mellem de ufrivillige muskelsammentrækninger, og jeg kunne ikke sove.

Lægerne mente, at spasmerne kom fra nakken, fordi jeg som 16-årig brækkede halsen ved en badeulykke, der lammede mig fra halsen og nedefter. Men lægerne savede et stykke af min højre hofte og satte det ind mellem 5. og 6. halshvirvel. Det gav plads til nerverne, og mirakuløst kunne jeg efter nogle måneder igen gå og løbe. Ganske vist slæbende, og siden 1969 har jeg skullet koncentrere mig om at løfte fødderne for ikke at falde, når jeg går. Det udmatter mig.

Jeg fik et medikament mod spasticitet, der tog en del af spasmerne, men de blev alligevel værre. Siden fik jeg et andet medikament, og i snart et halvt år har spasmer ikke ødelagt min søvn. En uhyre lettelse.

Jeg erkender at være en underskudsforretning. Soulaima Gourani synes vel, at jeg skal have dårlig samvittighed over det, men det har jeg ikke.

Indtil 2011 har jeg brugt gåben, cykel, busser, tog og fly for at komme omkring, men måtte så købe bil. Måske glæder det Gourani, at jeg for to år siden selv bekostede flytningen af speeder og bremse op til rattet, da højre fod ikke længere kunne betjene gas- og bremsepedal sikkert.

Jeg er sikker på, at det glæder hende, at jeg er medlem af sygeforsikringen ”danmark”. I første omgang afviste ”danmark” mig som medlem pga. nakkeskaden, men ændrede opfattelse. Måske fordi jeg gjorde vrøvl over afgørelsen på JP’s debatsider.

Jeg er ikke afvisende over for, at det skattefinansierede danske sundhedssystem suppleres med private forsikringsordninger, men ikke på en måde, der afholder mindrebemidlede fra at blive behandlet for svære skavanker.