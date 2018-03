6/3 gør Erling Askjær Jørgensen opmærksom på offentligt ansattes betalte frokostpause. Der begrundes med, at de skal kunne stå til rådighed i frokostpausen. Arbejdstidsnormen er derfor 37 timer inklusive frokostpause. Der henvises tit til hospitals- og plejehjemspersonale e.l. Man venter jo ikke med at behandle en livstruet hospitalspatient til efter, at man har fået frokost. Der kan godt argumenteres for, at grupper, hvis arbejde rummer den type akutte situationer, har en betalt frokostpause som en del af arbejdstiden.

Ikke alle offentligt ansatte skal behandle akutte situationer. For nogle år siden ringede jeg ca. midt på dagen til min kommune med et spørgsmål til min folkepension. Jeg fik at vide, at den pågældende medarbejder var til frokost og blev bedt om at ringe en halv time senere, når hun var kommet fra frokost. Hun stod vist ikke til rådighed i sin frokostpause. Men jeg ventede en halv time; og jeg overlevede.

I mange år var jeg kommunalt ansat bibliotekar ved et biblioteksvæsen, der først åbnede for publikum kl. 14.00. Resten af dagen gik med møder, bogvalgsforberedelse samt litteratursøgningsopgaver. Frokostpausen midt på dagen var helt uforstyrret; vi forventedes ikke at stå til nogens rådighed her.

Bibliotekerne lukkede kl. 20.00, så to gange ugentligt havde man aftenvagten og mødte først på arbejde kl. 12.00. Så var der en halv times ret uforstyrret spisepause kl. 18.00. Det var også spisetid ude i hjemmene. Folks behov for læsning er ikke et spørgsmål om liv eller død.

Derefter skiftede jeg profession; gik over i it-branchen. Og dermed til det private arbejdsmarkeds ugentlige arbejdstidsnorm: 37 timer eksklusive frokostpause. Hvilket betød, at den faktiske ugentlige arbejdstid var to til to en halv time længere, end jeg havde været vant til. Hvad enten jeg har været kommunalt, tjenestemandsansat bibliotekar eller privatansat programmør, har frokostpausen haft nøjagtigt samme uforstyrrede karakter.