Forestil dig et universitet, hvor de studerende er med til at træffe beslutninger om deres egen uddannelse og læring. Hvor lige dele undervisere og studerende er repræsenteret i demokratisk valgte organer. Hvor det ”lille demokrati” lærer os, der udgør fremtidens arbejdsmarked, at aktiv handlen er en bedre måde at løse problemer på end at klage og pege fingre.

Det har faktisk været virkeligheden i Danmark siden studenteroprøret i 1968, da det lykkedes studerende at indføre institutionaliseret demokrati på universiteterne og sikre deres egen og fremtidige generationers medindflydelse. Det er i år præcis 50 år siden og dermed endnu mere begrædeligt, at der nu er lagt op til en jubilæumsfejring, som sætter hele denne demokratiske arv over styr.

Et flertal i Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU), som regeringen nedsatte i fjor, og som i mandags præsenterede sin rapport, anbefaler nemlig, at studienævnene fratages deres beslutningskompetence og i stedet gøres til rådgivende organer. Studienævnene er der, hvor alle beslutninger tæt på vores hverdag træffes, og hvor undervisere og studerende på lige fod har ansvar for tilrettelæggelse, udvikling og kvalitetssikring af undervisningen. Medlemmerne vælges blandt undervisere og studerende selv. Et stjerneeksempel på repræsentativt nærdemokrati.

I praksis vil en sådan omlægning betyde, at vi som studerende fratages al formel medindflydelse på vores egne uddannelser (med undtagelse af to ud af 9-11 pladser i universitetsbestyrelsen), og at underviserne også fratages beslutningskompetence, som i stedet placeres på et højere trin i ledelseshierarkiet.

På den måde afkobles beslutningerne fra den virkelighed, de skal forholde sig til, hvilket næppe vil føre til mere kvalitet i uddannelserne. At ikke en eneste repræsentant fra studenterbevægelsen blev inviteret med i UUU, er også i sig selv kritisabelt, men derudover en soleklar illustration af problemets kerne: En manglende politisk vilje til at involvere os, der har vores daglige gang på universiteterne.

Det forekommer paradoksalt, at man bilder sig ind at kunne skabe bedre uddannelser på denne måde. Resultatet bliver en distanceret beslutningstagen, hvor lokale eksperter kun tages med på råd, når det passer ledelsen.

Inden det når så vidt, bør regeringen indse, at studenterdemokrati og medarbejderinddragelse fortsat skal være kernebegreber i udviklingen af universiteternes virke. Kun på den måde sikrer vi reel kvalitet i uddannelserne.