11/3 bringer JP Aarhus en gruelig historie om en ung jordemoder på Aarhus Universitetshospital, som føler sig ganske overkørt og frygter resultatet af de løbende overenskomstforhandlinger. Jeg savner, at journalisten spørger ind til, hvor mange jordemødre og læger, der er ansat til at klare hvor mange fødsler pr. uge, så man får et retvisende billede af belastningen.

Det er for øvrigt mærkeligt, at offentligt ansatte altid skal spille offerrollen som groft udnyttede personer i samfundet. Det plejer kun at være DR TV, som kører det løb.