»Du kan nu anmode om dine feriepenge«, stod der i min e-boks forleden.

Der er to ting ved det, der gør mig bitter.

Først og fremmest det faktum, at man skal anmode om sine egne penge.

Hvor syret er det lige? Man har arbejdet, jeg ved ikke hvor mange timer, og så kan det være, at man går glip af sine hårdt optjente penge, blot fordi man ikke husker at anmode om pengene.

Jeg vil mene, at pengene skulle havne direkte på min bankkonto – ligesom almindelig løn.

Så er der også det faktum, at der er nogen, der sparer for en.

Det er også ret syret, og det minder mig om dengang man var en lille knægt og slog græsset for naboen, for så at ens mor skulle gemme pengene, indtil man fik råd til det computerspil, fordi man ikke selv kunne finde ud af at spare op. Er staten pludselig blevet vores fælles lillemor?

Personligt ville jeg foretrække at få de månedligt optjente feriepenge sammen med min ordinære løn. Så slipper jeg også for at anmode om mine hårdt optjente penge.

Nå, I må have mig undskyldt – jeg skal lige ned og bruge min værdifulde tid på at anmode om nogle penge, jeg alligevel ender med at bruge på sprut og mad.

Eller måske skulle lillemor også sørge for, at også det kom på bordet hver aften?