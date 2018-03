Innovationsminister Sophie Løhde har ganske ret i, at jeg vil have. Jeg er offentlig ansat, og der er masser, jeg vil ha’.

Jeg vil ha’ en velfungerende offentlig sektor, der kommer danskerne og det danske samfund til gavn. Jeg vil ha’, at den offentlige sektor ikke gradvist bliver undermineret. Jeg vil ha’, at et job i det offentlige er lige så attraktivt som et job i det private. Jeg vil ha’ en løn, der svarer til lønnen i den private sektor. Jeg vil ha’, at regeringens finanslovsforslag, ”Et trygt og sammenhængende Danmark”, er mere end tomme ord. Jeg vil ha’ en minister, som vil forhandle og ikke bare møde op til forhandlinger. Jeg vil ha’, at embedsmænd i Finansministeriet kender til den virkelighed, de forsøger at styre, og ikke kun har en enøjet tallogik. Jeg vil ha’ nogle politikere, der kan afslutte en konflikt med en lov, som ikke kun tager hensyn til deres rolle som arbejdsgiver. Jeg vil ha’ lov til at uddanne demokratiske, dannede unge mennesker, der samtidig kan bidrage til det danske samfund og kan magte livets udfordringer. Jeg vil intet give – ud over den vedvarende, daglige og engagerende indsats for at påvirke ægte levende mennesker mod en god tilværelse for dem selv og Danmark. Jeg vil ha’ og ha’ og ha’.