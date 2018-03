I JP’s ledende artikel 9/3 fremsætter skribenten påstanden: »Det er altid værd at erindre om, at pengene skal tjenes i den private sektor, før den offentlige sektor kan bruge dem.« Nej, det er bestemt ikke værd at minde om. Tværtimod er der grund til at advare mod denne opfattelse, der er udtryk for et forkvaklet syn på, hvordan samfundet og nationaløkonomien er indrettet. For det første tjenes der penge både i den private og den offentlige sektor. Det er ikke helt klart, hvad skribenten mener med at »tjene penge«, men der er nok tale om, at skribenten mener, at nogle mennesker tjener penge ved at producere varer og tjenester, som andre mennesker forbruger. Men varer og tjenester produceres både i den private og den offentlige sektor. Der er for eksempel ikke tale om produktion af en tjenesteydelse, når en skole rengøres af et privat firma og om forbrug, når en anden skole rengøres af kommunalt ansat rengøringspersonale. Der er i begge tilfælde tale om akkurat den samme slags produktion.

For det andet er det ikke kun den offentlige sektor, der forbruger varer og tjenester. Det gør både privat og offentligt ansatte, og det gør både private og offentlige organisationer, firmaer, foreninger mv. Her er der blot den forskel, at på det private område betaler hver enkelt borger og hver enkelt organisation for de varer og serviceydelser, som de forbruger, mens det på det offentlige område er sådan, at der betales for nogle varer og tjenesteydelser, for eksempel at køre med tog og i en vis udstrækning for at få børn passet, mens andre varer og tjenester, for eksempel dem, der leveres på skoler og hospitaler, betales via skatten.

For det tredje er det heller ikke sådan, at det kun er mennesker, der er beskæftiget i den private sektor, der betaler de skatter, der finansierer det offentlige forbrug og de serviceydelser, der stilles gratis til rådighed for borgerne. Også de offentligt ansatte betaler skat af de penge, som de tjener.

Desværre er det en udbredt fordom, at den offentlige sektor er en byrde, som hviler på den private sektor. Det overses i vidt omfang, hvordan disse sektorer er helt afhængige af hinanden, hvor vanskeligt det kan være at skelne skarpt mellem dem, og hvor vigtige de begge er for samfundets funktion og videre udvikling.

Jyllands-Posten svarer:

Palle Svensson hævder, at den ledende artikel »er udtryk for et forkvaklet syn på, hvordan samfundet og nationaløkonomien er indrettet«. Samtidig skriver han: »De skatter, der finansierer det offentlige forbrug og de serviceydelser, der stilles gratis til rådighed for borgerne«. Når en fhv. professor betegner offentlige ydelser betalt af verdens højeste skattetryk som »gratis«, er spørgsmålet, hvem der har en »misforstået samfundsopfattelse«.

Redaktionen