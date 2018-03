Dansk Folkeparti foreslår, at Statens Kunstfond skal nedlægges og at der i stedet skal oprettes seks regionale fonde, der skal styres af lokale interesser, faglige udvalg og folkeafstemninger.

Det bliver en dyr affære. Statens Kunstfond består i dag af 54 udvalgsmedlemmer.

Ifølge Dansk Folkepartis forslag skal der udpeges omkring 300 nye udvalgsmedlemmer, der alle skal have honorarer, og der vil også være udgifter til kontorer og sekretærbistand. Disse faglige udvalgs afgørelser skal endvidere kunne afvises ved folkeafstemninger. Den slags koster også, så en stor del af kunststøtten vil sandsynligvis gå til administration. Dansk Folkeparti vil endvidere »fjerne legater til kunstnere.

Pengene bør i stedet tildeles kulturinstitutioner, kunstnergrupper og kulturvirksomheder efter ansøgning, hvorefter de kan finde en kunstner til at udføre et arbejde.« Denne regel vil ramme billedkunstnere, keramikere og forfattere, der jo arbejder individuelt. De skal ikke regne med at få støtte i fremtiden.

Hvad de lokale kulturinstitutioner, kunstnergrupper og kulturvirksomheder angår, er spørgsmålet endvidere, hvem der skal kontrollere, at de ikke favoriserer familiemedlemmer, venner, sympatisører og partimedlemmer.

I det nuværende system er der et repræsentantskab på i alt 48 medlemmer, der har til opgave at føre tilsyn med Statens Kunstfond.

Hvem der skal udøve en lignende kontrolfunktion i de seks regionale kulturfonde står hen i det uvisse. Opgaven vil sandsynligvis være uoverkommelig.

Meget tyder på, at Dansk Folkeparti med sit forslag vil åbne for en omfattende nepotisme og lokalpolitisk magtspil som ingen kan gennemskue og ingen derfor kan gøre noget ved.

Statens Kunstfond gør det muligt at producere danskhed, og i en tid, hvor grænserne udfordres, hvor det danske sprog er trængt af fremmede tungemål i såvel private virksomheder som på universiteterne, er der al mulig grund til at stå vagt om de institutioner, der vil værne om dansk sprog og kultur.

Man kan i det hele taget undre sig over den modvilje, der rettes mod Statens Kunstfond.

Enhver, der holder af fædreland og modersmål burde da elske den fond. Den støtter i tusindvis af kunstneriske projekter over hele landet, og støtten fordeles ligeligt over hele landet. Det er der tal for. Og så er fonden dansk. Den er med til at vedligeholde og videreudvikle dansk kultur og dermed dansk identitet. Det gælder ikke mindst forfattere, der skriver på dansk.

Man kan med god ret sige, at Statens Kunstfond gør det muligt at producere danskhed, og i en tid, hvor grænserne udfordres, hvor det danske sprog er trængt af fremmede tungemål i såvel private virksomheder som på universiteterne, er der al mulig grund til at stå vagt om de institutioner, der vil værne om dansk sprog og kultur.

Hvis Dansk Folkeparti mener noget med sin erklærede kærlighed til fædrelandet, ville man da gøre alt, hvad der stod i partiets magt for at værne og beskytte den danske kultur og sørge for, at den var levende og i konstant udvikling.

De ville støtte det danske biblioteksvæsen. De ville arbejde for naturbeskyttelse og miljø. De ville sørge for, at Dansk Sprognævn fik de bedste betingelser. De ville udvide Statens Kunstfond og de ville opfordre deres proselytter til at stå vagt om DR og de andre danske stationer. De gør imidlertid det modsatte.

De svækker kernedanske institutioner og åbner dermed døren på vid gab for udenlandske mediegiganter, der har engelsk som sprog og profit som mål. Det er sørgeligt, men sådan er det.

Dansk Folkeparti er i det hele taget defensivt. Det er uden tvivl danmarkshistoriens mest negative parti. Intet er godt nok. Folkeskolen, politiet, retsvæsenet, hjemmeplejen og det offentlige er fulde af fejl og forsømmelser.

Alt kritiseres. Hver gang partiet åbner munden i den offentlige debat, hopper der en skrubtudse ud af den. Det virker, som om partiet slet ikke kan lide det reelt eksisterende Danmark, der ligger uden for dets vinduer, og derfor arbejder det ihærdigt på noget, der bedst kan karakteriseres som et nationalt selvmord.