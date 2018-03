Regeringen har bedt EU-Kommissionen om lov til at ophæve Natura 2000-beskyttelsen for det beskyttede areal ved klinten ved Lønstrup, hvor nogle truede sommerhuse ligger. Det skal gøre det muligt for sommerhusejerne at lave hård kystsikring. Ak ja, tænk, at vi skal spørge EU-unionen om lov til at lave en smule kystsikring i vores eget land. Og vi får vist nok svar ”allerede” om to år. Sådan går det, når nuets politikere sælger ud af landets århundrede gamle selvstændighed.