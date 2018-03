Debat: Staten er gået langt over stregen

Ved de sidste overenskomstforhandlinger besluttede man fra statens side, at lærerne ikke længere skulle have en arbejdstidsaftale. De skulle bare lave det, ledelsen besluttede, de skulle lave. Det vil sige, at lærerne ikke måtte få at vide, hvor mange timer de skulle arbejde; disse timetal er “hemmelige”. Hvor mange i dette land går på arbejde uden at få at vide, hvor mange timer de skal arbejde?

Man køber en arbejdskraft, lærernes, og så er det da logik, at ledelsen, i dette tilfælde kommunerne, skal betale lærerne for den tid, de arbejder for skolen. Men nej, staten har besluttet, at den samlede arbejdstid, som lærerne erlægger på arbejdsstedet, skal stå hen i det uvisse. Det er simpelthen uanstændigt, og det bør ikke forekomme i et demokrati som vores. Det er sådan noget, der foregår i lande, som vi helst ikke sammenligner os med. Vi bør som befolkning sige fra nu, staten er gået mere end langt over stregen.