Siden Donald Trump bedragerisk gjorde ”fake news”til ”breaking news”, har Vestens journalister i bedste Trumpstil sat kikkerten for det blinde øje og især dømt sociale medier fulde af ”fake news”. P.t. får Rusland på puklen for ”fake news”. Men vestlige medier dumper i forsøget på at fremstå rene og forbilledlige, idet man bekvemt overser fake news i egne rækker. Genlæs f.eks. aviserne op til Irakkrigens start for 15 år siden. Et rædselskabinet i elendig journalistik. »Saddam kan ramme Europas storbyer«, »Saddam har atomvåben« og »Saddam har giftgas nok til at dræbe 50 millioner«, lød nogle af de millioner af overskrifter, der blev sprøjtet ud af Vestens ”frie” og groft misinformerende presse.

