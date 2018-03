Den 20. marts 2018 åbner Undervisningsministeriet for den årlige trivselsmåling i folkeskolen. Målingen er obligatorisk og foretages i skoletiden. Denne gang kan du vælge, at dit barn skal svare på papir. Det er en følge af, at trivselsmålingerne er blevet misbrugt. Kommunale sagsbehandlinger har fået adgang til og anvendt elevers individuelle svar. Det er ulovligt. Trivselsmålingerne skal være fortrolige og må kun anvendes til statistisk eller videnskabeligt brug.

Undervisningsminister Merete Riisager har herefter pointeret, at forældre skal kunne stole på, at barnets svar forbliver anonymt. Derfor tilbydes du nu, at dit barn kan udfylde trivselsmålingen på papir. I papirudgaven er barnet anonymt.

Jeg mener, at du bør vælge, at dit barn skal udfylde trivselsmålingen på papir, fordi vi reelt ikke ved noget om, hvor digitale data ender henne, og hvem der kan få adgang til dem.

Jeg er selv forælder til to børn i folkeskolen. De skal ikke opleve, at deres trivselsmåling misbruges. Jeg er også folkeskolelærer og ved derfor, hvor tillidsfulde børn er. Sidste forår var jeg sammen med en 3.-klasse, da de tog trivselsmålingen. Jeg læste de 20 trivselsspørgsmål højt. Børnene klikkede hver deres svar ind på computerne. ”Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?” ”Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?”

Spørgsmålene handler om alt fra mavepine til rene toiletter. Flere gange stoppede børnene mig. De ville være helt sikre på, at de svarede rigtigt. De er ærlige og tillidsfulde.

Når et barn svarer på den digitale udgave af trivselsmålingen, skal barnet logge ind med sit uni-login. Uni-login er barnets digitale identitet, og det er i systemet koblet sammen med personnummer. Den digitale udgave af trivselsmålingen er altså ikke anonym. Det er muligt at finde frem til lige præcist dit barns svar.

Jeg synes, at du som forælder skal sikre, at dit barns trivselsmåling ikke kan misbruges. Skriv til dit barns skole, at du ønsker målingen foretaget på papir.