Der er lagt op til total krig mellem den politiske ledelse og deres medarbejdere i stat, regioner og kommuner. Konflikten drejer sig ikke kun om kroner og øre, men er et udslag af mange års hardcore liberalisme og politikernes egenrådige tro på ufejlbarlighed.

Hvis man som leder behandler medarbejderne som kulier, så får man kulier. Det er en ond spiral, hvor ledelsen bliver bekræftet i, at medarbejderne er dumme, dovne, krævende, og at det er nødvendigt at kontrollere det arbejde, de udfører. En stor del af de offentligt ansatte føler sig berettiget reduceret til kulier, der må tåle politikernes mistænkeliggørelse og bedrevidende skalten og valten med opgaverne. For 200 år siden greb folk til høtyvene, når vilkårene blev uudholdelige. Måtte de offentligt ansatte stå fast på deres krav uanset konsekvenserne. Når støvet har lagt sig efter konflikten, kan man håbe, at neoliberalismens politikere har fået en lærestreg.