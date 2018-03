»Selvfølgelig skal alle offentligt ansatte have mere i løn.«

Sådan lyder den overraskende udmelding fra Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, i et debatindlæg (JP 6/3). Hans Andersen beskylder mig for at tale den offentlige sektor ned, da jeg for nylig medvirkede i ”Debatten” på DR2, hvor Hans Andersen i øvrigt også var i panelet. Her nævnte jeg, at nogle sygeplejersker får en løn på 23.500 kr. om måneden. At nævne et faktum er ikke at tale faget ned. Tallet svarer rundt regnet til grundlønssats for en nyansat hospitalssygeplejerske på fuld tid før pension og tillæg for gener.

Hans Andersen har regnet sig frem til, at sygeplejersker i gennemsnit får en månedsløn, der lyder på 38.153 kr. Tal er jo taknemmelige, og Hans Andersen nævner i sit debatindlæg ikke, at beløbet dækker gennemsnitlig grundløn for alle inklusive pension og alle tillæg – også sygeplejerskers tillæg for at arbejde aften, nat og weekend.

Hans Andersens ærinde er at forsøge at bevise, at sygeplejerskers løn slet ikke er så dårlig, og at den svarer til akademikeres månedsløn.

Men han blander æbler og pærer, for de færreste akademikere arbejder i rullende vagter alle ugens syv dage. Og han sammenligner gennemsnitslønnen for alle sygeplejersker i alle aldre inklusive genetillæg med lønnen for unge akademikere i regioner og kommuner, som er ansat i almindelig kontortid.

Gennemsnitslønnen for offentligt ansatte akademikere i alle aldre er ca. 10.000 kr. højere om måneden i kommuner og regioner, og endnu højere for privatansatte.

Som formand for sygeplejerskerne er jeg optaget af at sikre og forbedre sygeplejerskers realløn, og jeg noterer mig med glæde, at Hans Andersen er enig med fagbevægelsen i, at offentligt ansatte skal have mere i løn.

Selvfølgelig skal alle offentligt ansatte have mere i løn.«. Sådan lyder den overraskende udmelding fra Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, i et debatindlæg (JP 6/3). Hans Andersen beskylder mig for at tale den offentlige sektor ned, da jeg for nylig medvirkede i ”Debatten” på DR2 – hvor Hans Andersen i øvrigt også var i panelet. Her nævnte jeg, at nogle sygeplejersker får en løn på 23.500 kr. om måneden. At nævne et faktum er ikke at tale faget ned. Tallet svarer rundt regnet til grundlønssats for en nyansat hospitalssygeplejerske på fuld tid før pension og tillæg for gener.

Hans Andersen har regnet sig frem til, at sygeplejersker i gennemsnit får en månedsløn, der lyder på 38.153 kr. Tal er jo taknemmelige, og Hans Andersen nævner i sit debatindlæg ikke, at beløbet dækker gennemsnitlig grundløn for alle inklusive pension og alle tillæg – også sygeplejerskers tillæg for at arbejde aften, nat og weekend.

Hans Andersens ærinde er at forsøge at bevise, at sygeplejerskers løn slet ikke er så dårlig, og at den svarer til akademikeres månedsløn. Men han blander æbler og pærer, for de færreste akademikere arbejder i rullende vagter alle ugens syv dage. Og han sammenligner gennemsnitslønnen for alle sygeplejersker i alle aldre inkl. genetillæg med lønnen for unge akademikere i regioner og kommuner, som er ansat i almindelig kontortid. Gennemsnitslønnen for offentligt ansatte akademikere i alle aldre er ca. 10.000 kr. højere om måneden i kommuner og regioner, og endnu højere for privatansatte.

Som formand for sygeplejerskerne er jeg optaget af at sikre og forbedre sygeplejerskers realløn, og jeg noterer mig med glæde, at Hans Andersen er enig med fagbevægelsen i at offentligt ansatte skal have mere i løn.