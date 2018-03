Siden lockouten i 2013 har jeg lige så stille mistet gejsten, fordi mine muligheder for at bruge min faglige viden gennem 12 år som folkeskolelærer er blevet fravristet mig. Som mange andre lærere før mig overvejer jeg nu kraftigt, om det er folkeskolen, jeg skal satse på som arbejdsplads fremover.

Men det her handler faktisk ikke om mig som folkeskolelærer. Det handler allermest om mine børn. Jeg vil nemlig gerne have, at de skal have de bedste, mest veluddannede og mest engagerede lærere i verden. Få den bedste behandling på sygehusene og have de dygtigste politibetjente, hvis de får brug for det. Det kræver, at de dygtigste og mest engagerede mennesker har lyst til at arbejde i det offentlige. Hvis disse mennesker skal blive i det offentlige, har de brug for ordentlige arbejdsvilkår. Får vi en lockout som i 2013 med et regeringsindgreb til følge, frygter jeg, at flere af vores dygtigste ansatte vil forsvinde fra den offentlige sektor. Allerede nu er der mangel på lærere, læger, politibetjente og fængselsbetjente rundt omkring i landet. Og vi bliver alle sammen taberne i et ellers velstående land. For mine børns skyld skal jeg nok finde pasning til dem i den uge eller måned, en konflikt vil vare. Og miste min løn. For den her konflikt er meget større end en måned uden løn, manglende pasningstilbud, aflyste operationer eller udskudte sager i retssalene.