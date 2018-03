Stor var min forundring, da jeg 11/3 kunne læse, at Per Nyholm i anledning af 80-årsdagen for Østrigs ”Anschluss” belærte læserne om, at Schwedenplatz i Wien har fået sit navn, fordi svenskerne i modsætning til danskerne protesterede voldsomt og vedvarende mod Østrigs indlemmelse i Det Tyske Rige i 1938.

Dette er imidlertid ikke sandt, for allerede den 6. november 1919 omdøbte byrådets kulturudvalg den tidligere Kaiser-Ferdinands-Platz til Schwedenplatz som et synligt bevis på byen Wiens tak for Sveriges indsats over for de sultende wienerbørn efter Første Verdenskrig. At Per Nyholm derudover angiveligt mener, at Sverige var det eneste land, som protesterede mod Nazitysklands indlemmelse af Østrig, er heller ikke korrekt, da de eneste lande, som protesterede, var Sovjetunionen og Mexico. I en kronik i JP 5/2 2000 skriver Per Nyholm således endog selv, at »bortset fra Mexico løftede ingen en finger for Østrig, da Hitlers tropper rykkede ind i 1938.«

At Ulla Terkelsen i sin artikel i JP 11/3 mener, at hun i sin barndom utallige gange har hørt Elsa Sigfuss synge ”Kun en dag, et øjeblik ad gangen” i radioens ønskekoncert ”Giro 413”, er mere end tvivlsomt, da det var koncertsangerinde Elsa Jena, der cementerede sin i forvejen store popularitet med bl.a. ovennævnte salme. Elsa Sigfuss var derimod kendt som bl.a. kabaretsangerinde.