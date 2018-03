230.000 ledige danskere kommer årligt i gratis eller støttet beskæftigelse. Det er resultatet af den beskæftigelsespolitik, som er blevet ført af skiftende danske regeringer gennem de seneste 10 år. Det er et højt tal. Og det dækker over en job- og aktiveringskarrusel, der har udviklet sig i en uheldig retning.

For de 230.000 danskere er dem, der kommer i enten virksomhedspraktik eller i en løntilskudsordning – og dermed bliver de kortvarigt beskæftiget, mens de er ledige.

Der er ingen tvivl om, at det for nogle af de ledige bliver et wakeupcall, der bringer dem tættere på beskæftigelse. Det kan hjælpe dimittender til at skabe et netværk i den branche, de er blevet uddannet til, og det kan give et værdifuldt boost til selvværdet at nærme sig rigtig beskæftigelse.

Men vores ledige medlemmer fortæller os, at karrusellen kører med ekstrem stor hastighed. Det er min påstand, at den dermed er med til at stjæle rigtig beskæftigelse.

I AJKS (A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog) har vi set eksempler på, at virksomheder spekulerer i ordningen med virksomhedspraktik. Den ene praktikant synes at afløse den anden og fungerer dermed som stabil, gratis arbejdskraft.

Vores medlemmer kan til samtalerne med a-kassen fortælle, hvordan virksomhedspraktikforløb, der må vare fire eller otte uger, bliver rekonstrueret undervejs og dermed kan forlænges ud over den fastsatte periode.

Ordningen er netop varighedsbegrænset med det formål at undgå, at virksomhedspraktikken bliver en konkurrent til betalt arbejde. Men vi ser eksempler på ”årshjul” med praktikforløb og dermed gratis arbejdskraft både i private og kommunale virksomheder og institutioner, og det betyder naturligvis, at opgaver, der kunne løses i vikariater, kortvarige ansættelsesforhold eller af freelancere og selvstændige, bliver udført af meget billig eller gratis arbejdskraft.

I AJKS kender vi ligeledes til eksempler på, at de kommunale jobcentre har fokus på at hjælpe virksomhederne med at få oprettet gratis- og løntilskudsstillinger for ledige akademikere, der kan arbejde for små og mellemstore virksomheder (smv’er) i op til otte måneder og her kan hjælpe virksomhederne med strategi og udvikling til gavn for virksomheden.

Og for den heldige akademiker, der lander sådan et projektforløb, vil det sikkert også være til gavn.

Det ændrer blot ikke på, at fokus i beskæftigelsespolitikken ikke bør være på at sikre virksomhederne billigst mulig arbejdskraft. Fokus bør selvfølgelig pege på at sikre den ledige mulighed for varig beskæftigelse på ordnede løn- og arbejdsvilkår.

Med andre ord: De forskellige støtteordninger, der er beskrevet i beskæftigelsespolitikken – herunder i regeringens udspil ”En forenklet beskæftigelsesindsats” fra november 2017 – trænger til en anstændig og redelig evaluering.

For som ordningerne fungerer i dag, udgør de en potentiel jobkarrusel bemandet med gratis arbejdskraft på urimelige vilkår. Og dermed er det en ordning, der i det lange løb forhindrer beskæftigelse.