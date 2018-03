I afsnittet af ”Matador” 10/3 er der en fantastisk bemærkning fra Mads Skjern. Hans indremissionske søster er på besøg til konfirmation. Hun kan ikke lide, hvad der foregår, og forsøger at skabe splid i familien Skjern. Mads smider hende ud med en bemærkning om, at ingen skal komme med deres religion og skabe splid i hans hus. Tænk, hvis vores statsminister havde den samme holdning. Men det har han ikke. Spliden her til lands har intet med religion at gøre. Ikke det mindste. Det mener Danmarks statsminister, eller også siger han det bare. Tænk, hvis faster Anna havde været muslim og gået med tørklæde eller burka. Hvilken ballade var der ikke blevet. Den gode Mads Skjern var blevet hængt ud som racist, og Danmarks Radio havde nægtet at sende. Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen havde ment, at han aldrig ville blive stueren, Mads Skjern altså. Carsten Jensen havde ment, at han var et klamt kældermenneske. Alle skuespillerne havde været flove og skammet sig over at være danskere. Nu var faster Anna fra Haslev heldigvis indremissionsk, og sådan nogle må man gerne holde for nar og smide ud. Og måske havde det ikke noget med religion at gøre.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet - klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter