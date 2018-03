Vi dør af røg, Ellen Trane: Her er to professorers bud på, hvad du skal gøre

Rygning er den største trussel mod vores helbred. Alligevel stiger antallet af unge rygere, og blandt befolkningen som helhed er antallet af rygere ikke faldet de senest fire år. Dette er en sundhedsmæssig katastrofe.

Det koster på leveårene, hvis de foregår i selskab med cigaretter og andet tobak. Personer, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen, lever 10-11 år kortere, mens personer, der ryger mindre end 15 cigaretter om dagen, dør seks år før ikkerygere. Hvis man er eksryger, kan man se frem til at leve to-tre år kortere. Men det er gennemsnitstal, nogle rygere dør 30-40 år for tidligt. Rygning er årsag til, at vi dør væsentligt tidligere end i vores nabolande og er medvirkende årsag til 14.000 årlige dødsfald i Danmark. I vores daglige arbejde og forskning bliver vi konstant konfronteret med konsekvenserne af rygning, der ikke kun øger risikoen for tidlig død, men også giver forringet livskvalitet, der samtidigt belaster sundhedssystemet og budgetterne.

Så kære Ellen Trane Nørby, vil du ikke nok være sød at fokusere på dette gigantiske problem? Så kære Ellen Trane Nørby, vil du ikke nok være sød at fokusere på dette gigantiske problem?

Men alt det ved vi danskere godt. Oplysningskampagner, nyhedsartikler og andre formidlingstiltag fortæller os, at rygning giver nedsat fertilitet, diverse kræftformer, impotens, rygerlunger, tandproblemer, tidlig død og en meget lang række andre helbredsproblemer. Alligevel ryger vi videre her i Danmark. Den netop offentliggjorte Nationale Sundhedsprofil, udgivet af Sundhedsstyrelsen, viser, at nedgangen i antallet af rygere er stagneret, og antallet af unge rygere er steget. Tallene beviser, at vi de senere år har fejlet i indsatsen mod rygning. Tiden er kommet til ikke kun at satse på velmenende oplysningskampagner, men til at sundhedsminister Ellen Trane Nørby og de øvrige folketingspolitikere viser mod og vilje til drastisk at få reduceret dette enorme sundhedsproblem.

Hvis vi skal stoppe tilgangen af unge rygere, er vi nødt til at handle. Heldigvis eksisterer der en række oplagte muligheder:

Hæv prisen på cigaretter. I Norge, Island og England koster en pakke cigaretter 75-90 kr. Selv i Tyskland er cigaretter en smule dyrere end i Danmark. I Australien og New Zealand er man gået endnu mere radikalt til værks med priser mellem 110 og 120 kr. Så hvorfor er det, at man i Danmark kan købe en pakke cigaretter til 40 kr.? Hvis man skulle betale den reelle pris, der skulle modsvare sundhedsudgifterne ved rygning, og i øvrigt ikke tager højde for tab af livskvalitet og -længde, skulle den koste 150-200 kr.

Forbyd rygning på alle barer og værtshuse. Ifølge rygeloven fra 2007 er det tilladt at ryge på værtshuse på under 40 kvm. Hvorfor det? Skulle det være mindre farligt at ryge i et lille rum? Samtidigt er det jo åbenlyst, når man går en tur ud i nattelivet, at denne regel mange steder ikke overholdes. På disse rygebarer, hvor man typisk også kan købe billig øl og alkohol, er det ofte de meget unge, der mødes. Hvorfor ikke lave et totalforbud på alle udskænkningssteder ligesom vores nabolande? Og sørg for, at reglerne bliver overholdt.

Rygning starter tidligt. Blandt unge er der stigning i antallet af rygere. Og ofte er selv unge (børn) under 18 år rygere. Man bør begrænse adgangen til cigaretterne. Hvorfor kan man købe cigaretter sammen med colaen og chipsene? Ved at flytte salget til specialbutikker ville man kunne opnå et reduceret forbrug.

Så kære Ellen Trane Nørby, vil du ikke nok være sød at fokusere på dette gigantiske problem? Med den 11 år gamle rygelov er vi nået en stykke af vejen, men der er desværre lang vej endnu. Og en rygestopkampagne målrettet børn og unge samt hensigtserklæringer fra detailbutikker om at overholde reglerne er altså ikke nok. Men det bliver en hård kamp for dig. Der synes at være et politisk vakuum omkring danskernes rygning. For os fagpersoner ser det ud, som om at mange politikere har berøringsangst. Men husk, at rygning er den største dræber, vi har i Danmark. Så hvis du vil danskernes sundhed og samtidigt spare samfundet for kæmpe sundhedsudgifter, så bør du flytte kampen mod rygning op øverst på din agenda.