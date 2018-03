I JP kan man 7/3 læse om et (desværre) nyt tilfælde af mishandling af dyr med døden til følge, denne gang på en institution i Viborg. Gerningsmændene har mishandlet syv kaniner til døde.

Da man nok desværre ikke finder disse modbydelige dyrplagere, må løsningen fremover være slet ikke at have kæledyr på institutioner etc. De er desværre et let bytte for dyrplagere.

Børnene kan godt leve med at undvære disse dyr. Det vigtigste må være, at sagesløse dyr slipper for en modbydelig død.