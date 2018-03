Da konflikten blev varslet i 2008, udtalte sygeplejerskernes forhandlere, at kræftpatienter ikke skulle frygte for, at deres behandling blev udsat.

Min kommentar til dette var »udmærket, men hvad med dem, der i strejkeperioden skulle have haft deres kræft diagnostiseret?« Lidet anede jeg, at den gruppe tilhørte jeg selv.

I maj skulle jeg møde til undersøgelse for forhøjet stofskifte på endokrinologisk afdeling. Dette blev nu udsat til august, to dage før planlagt ferierejse. Denne blev afbrudt, jeg blev kaldt hjem til øjeblikkelig operation for thyreoideacancer med spredning til alle omkringliggende glandler.

Uden strejke var jeg opereret i maj, måske sikret mindre spredning og ingen ødelagt ferie.

Det er en uskik, at hospitalspersonale deltager i strejker.