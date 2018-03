Minister Lunde Larsen vil nu kæmpe for at ophæve Natura 2000-fredningen ved Lønstrup, så betrængte husejere lovligt kan kystsikre deres nedstyrtningsparceller relevant. Kystdirektoratet har politianmeldt 12 lodsejere for ulovlig sikring, 8 er trukket tilbage, hvorfor direktoratet må have vished for, at de resterende er formastelige. Ingen er som bekendt skyldig før ved dom, så disse bør stå frem og erkende misforholdet og tage straffen – ellers må man konkludere, at overtrædelse betaler sig, når en minister vil fremme et anliggende, og en sag gennemtvinges.

