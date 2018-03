Debat: Vi skal rive ned. Og bygge op

»Sankta Luciiiaaa,« skråler fire små drenge iført tykke flyverdragter, mens de svinger benene højt op i luften på en bred gynge. De fire-femårige drenge kommer fra et udsat boligområde i Herning.

Jeg fik det lille, rørende klip tilsendt af Thomas Larsen Späth, der er projektleder ved Sangens Hus i Herning.

Baggrunden er følgende: I den forgangne uge præsenterede regeringen sit udspil om bekæmpelse af parallelsamfund i Danmark. Det er et udspil, jeg bakker helt og fuldt op om, da parallelsamfund er en enorm udfordring og belastning. Parallelsamfund skiller vores samfund og det ønsker vi ikke. Vi skal være ét samfund.

Men i slipstrømmen på de mange tiltag, der skal nedbryde det, vi ikke vil have, skal vi bygge op. På mange forskellige måder. Derfor spurgte jeg på facebook: Hvilken rolle kan kunst, kultur, idræt og foreningsliv spille, når der skal opbygges tryghed, fællesskaber, integration, gensidig respekt og ansvarlighed? Kom med gode eksempler og forslag, tak!

Det giver tro på frem- tiden, når det bliver helt almindeligt, at små, muligvis muslimske drenge, synger sange om katolske helgener med deres danske venner. Sangen er i dette tilfælde både sprogtræning, dannelse og fællesskab.

Det myldrede frem med masser af forslag og eksempler på, hvordan musik, litteratur, billedkunst, filmprojekter, gadeidræt og foreningsliv kan bidrage til at opbygge fællesskaber og relationer. Som oftest uden medieopmærksomhed.

Sangbørnehaver i Herning og resten af landet, game gadeidræt i Esbjerg, Goldschmidts Akademi på Nørrebro, dans og dannelse i Gellerup, Black Box Dance i Holstebro, C:ntact, der arbejder med de personlige historier som social og kulturel løftestang, PixlArt fra Nordjylland, der anvender fotos – og meget, meget mere.

Jeg tror, det er helt afgørende, at vi går på to ben: bryde ned. Og bygge op.

Vi skal erkende problemerne og håndtere dem konsekvent. Men sandelig også have øje for opbyggeligheden i de kulturelle initiativer. Indsatser båret af beboere, kommuner, kunstnere og frivillige.

For nylig blev “verdens bedste borgmester 2017” udpeget. Han hedder Bart Somers og er borgmester i byen Mechelen i Belgien. Der er 90.000 indbyggere og 138 forskellige kulturbaggrunde i byen, hvor hver anden nyfødt har en migrationsbaggrund. Gennem årtier har byen været plaget af vold, ekstremisme, hærværk og mislykket integration.

Nu er udviklingen vendt. Gadekriminaliteten er faldet med mere end 75 pct. og indbrudsraten med 55 pct.

Hvordan er det lykkedes? Ved at gå på to ben: For det første en benhård indsats for at skabe sikkerhed og tryghed med massiv politiindsats, konsekvent retsforfølgelse og opdragelsesindsatser med forældreinvolvering for ungdomskriminelle. Nultolerance. Der findes ingen frihed uden sikkerhed, siger Somers.

For det andet – og det er her kunst, kultur, idræt og foreningsliv kommer ind – opbyggelige indsatser, der fremmer integration og hæmmer diskrimination. Alle bliver betragtet som ligeværdige borgere. Social kontrol tolereres ikke. Kulturindsatser bygger broer. Dermed er byen vokset sammen, hen over sproglige, kulturelle og religiøse skel.

Den, der er en del af et fællesskab, angriber det ikke, siger borgmester Bart Somers, hvis bog “At leve sammen” er udkommet i flere lande, men desværre endnu ikke i Danmark.

Jeg håber, at smådrengene på gyngen i Herning vil få lov til at vokse op i et Danmark uden parallelsamfund. Det er regeringens intention. Et sikkert Danmark, hvor alle respekterer grundlæggende, demokratiske frihedsværdier, alle menneskers værdi og kulturens betydning som bindeled.

Og kulturen som brobygger er fundamentet for det hele. Den er bogstavelig talt opbyggelig.