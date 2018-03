Nu bor jeg på Sjælland, og her er der ingen ulve, men vi har mange caféer og også et miljøministerium. Fra de kanter kan man bl.a. høre, at ulven er naturligt hjemmehørende i Danmark, og at det derfor er helt i orden, at den igen er indvandret (til Jylland).

Hvordan det skal forstås, er mere usikkert. Også bjørn, los, elg, moskusokse, mammut, og hvad ved jeg, har på et tidspunkt befundet sig på det territorium, der nu er vores Danmark. Sidst de og også ulven var her, var Danmark ganske vist et helt andet land med en helt anden befolkningsstørrelse, befolkningssammensætning, naturtype, samfundsstruktur osv.

Men jyderne skal altså bare tage sig sammen, bekæmpe deres utryghed og ignorere deres døde og mishandlede husdyr.

Én ting er jeg dog ret sikker på: Hvis store, løse hunde (som er naturligt hjemmehørende i Danmark) løb rundt i Dyrehaven, Rude Skov eller Gribskov og efterlod døde og døende får, kalve eller hjortevildt med opflåede maver, ville de blive skudt med det samme. Sværere er det ikke.