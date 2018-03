Spionage, falske identiteter og hemmelige missioner. John le Carré kunne ikke have skrevet det seneste kapitel i den amerikanske Rusland-undersøgelse bedre.

I midten af Robert Muellers 37 sider lange anklageskrift står 13 russiske statsborgere og en troldefabrik i Sankt Petersborg opført.

Egentlig bekræfter anklagerne kun, hvad vi allerede ved: Den russiske bjørn har hvæsset cyberkløerne. Kreml-sanktionerede løgne er blevet en eksportvare på linje med olie, vodka og Belugakaviar.

Det amerikanske præsidentvalg i 2016 er det mest prominente eksempel på dette, men Danmark og resten af Europa står også for skud.

På forskellige skyggefulde internetsider florerer der i øjeblikket en historie om dyrebordeller i København, komplet med et fotografi af en hund i nederdel og paryk. Det lyder umiddelbart ikke af så meget.

Men der er ingen tvivl om, at det har en effekt. Og det bør vække til eftertanke i samtlige europæiske lande. Ikke mindst hvis man kaster et hurtigt blik på den europapolitiske valgkalender.

Næste år er der valg til Europa-Parlamentet. Det stiller os over for et ubekvemt spørgsmål: Hvor mange medlemmer vil cybertroldene få valgt ind der?

Det optimistiske svar er ingen, men jeg ville ikke sætte penge på det.

Derfor har vi brug for en konkret EU-handlingsplan, der kan forhindre russisk indblanding i Europa-parlamentsvalget 2019. Vi skal sikre hele systemet bedre mod hackere, så den formelle valghandling ikke bliver kompromitteret.

Det er et vigtigt første skridt. Men endnu vigtigere er det med en styrket indsats over for spredningen af falske nyheder, der undergraver tilliden til vores demokratiske system som helhed.

EU har allerede en gruppe til det formål, kaldet East Stratcom. Den kæmper en utrættelig kamp for at opstøve og tilbagevise misinformations- og propagandakampagner. Men den har kun en håndfuld medarbejdere at trække på.

Det siger sig selv, at East Stratcom skal have flere midler for at matche Moskva.

Men Facebook, Twitter og de andre sociale medier er også nødt til at tage et større ansvar. Den russiske propaganda bliver spredt på deres platforme, og det skal de tage alvorligt. Hvis ikke de vil gøre det frivilligt, kan retslige tiltag blive nødvendige.

Man kan muligvis mene, at debatten om fake news er hysterisk. Alle fornuftige mennesker kan regne ud, at Hillary Clinton ikke er djævlen, og at Angela Merkel ikke er en alien. Men problemet er ikke så meget den enkelte historie. Det er den konstante strøm af misinformation, der udvisker forskellen på fakta og fiktion – dryp for dryp for dryp. Det er gift for et demokrati.