Martha Kristensen, som skrev et indlæg d. 23/2 under overskriften "Et svar til Hassan: Det vil klæde dig at komme med forslag, der kan hjælpe somalierne i landet", har sandsynligt efter hendes udsagn svært ved at forestille sig, at der findes mennesker her i verden, der lever efter helt andre normer og værdier og har helt andre mål med tilværelsen end hende selv.

Martha Kristensen tror, at alle skammer sig over de samme ting, som hun selv ville skamme sig over, lider under de samme ting, som hun selv ville lide under, og har nøjagtigt de samme protestantiske og nordeuropæiske værdier - herunder ikke mindst dyrkelsen af flittig arbejdsaktivitet og selvforsørgelse som et højt skattet, socialt og moralsk ideal. Hun har hellere ikke en ide om, at en middelklassefyr som mig med en indtægt på 300.000 kroner om året måske har et mindre rådighedsbeløb om måneden end den kvinde med fem børn som er på offentlige forsørgelse og som samtidig får boligsikring og børneungeydelse.

Endvidere kolporterer hun ironisk nok nogle ret markante fordomme og firkantede forestillinger om bl.a. kønsforskelle og hendes eget folk, danskerne, som hun skriver er de eneste mennesker i verden, der ikke bare byder andre velkommen ind i deres liv på deres glatte ansigt.

Slutteligt offergør hun somalierne helt og fuldstændigt: De er uden undtagelse stakler, der skal hjælpes, og det er helt for forfærdeligt for dem og fastholder dem i offerrollen. Mine fordomme er byggede på livserfaringer og viden, og jeg har brugt DST som bilag, som Martha Kristensen heller ikke vil forhold sig til. Hun er mere interesseret i at bevare den gode tone. Den gode tone er i øvrigt årsagen til den forfejlet udlændingepolitik. For hvis vi siger noget dårligt om en bestemt gruppe, så er det racisme, stigmatisering, det er tabu, og det må vi helst ikke tale om eller hører på. Racismekortet, som bliver trukket op gang på gang, er netop problemet. Vi kan ikke komme videre, hvis vi ikke debattere problemerne eller kritisere dem i et åbent samfund, for ytringsfriheden har været under pres fra totalitære personer, der forsøger at lukke munden på folk, der taler åben og ærligt om bestemte grupper.

Når jeg kalder somalierne for flokdyr, så skyldes det ikke, at de er dyr. Vi mennesker er flokdyr, og når vi ikke er en del af en flok, bliver vi ensomme. Og ensomhed er for mange mennesker det mest frygtelige, man kan forestille sig. Det er der mange grunde til.

For dét at være ensom gør ikke bare, at vi bliver triste, og at vi mister livslysten. Det gør også, at vi har svært ved at overleve. Lige fra vi bliver født, afhænger vores overlevelse af andre. Somalierne er dybt forbundet i at overleve som en flok, hvor flokdrifterne, og familiens ære holder dem sammen, stående over for vores civilsamfund. At lære dem et kunne stå på egne ben er en forudsætning for, at de kan blive en del af det her samfund. Martha Kristensen har ikke sat sig ind i begreberne, ligesom mange andre heller ikke har forstået, hvad jeg taler om.

Når jeg kalder folk for primitive og tilbagestående mennesker, er det jo ikke alle somaliere. Jeg er godt klar over, at rigtige mange klare sig godt især den nye generation. Jeg henviser til dem, som tygger kat hele dagen lang og sover deres liv ud Det er dem, som vil leve som i Somalia Det er dem, der har vendt det danske samfund ryggen og ikke vil bidrage til fællesskabet, lære vores sprog eller være en del af den her nation. Det er dem, der udøver social kontrol over for deres børn og sender dem tilbage i opdragelseslejere. Det er dem, der omskærer deres piger. Ja! De mennesker er primitive væsner, og det står jeg fast ved. Og så ved jeg også, at der også eksisterer primitive etniske danskere som pædofile f.eks. i de danske daginstitutioner, og jeg ved, at der findes primitive væsner blandt alle nationaliteter f.eks. findes der også primitive arabere, tyrkere, pakistanere og andre mennesker på jorden. Men lige her drejer det sig om somalierne og de problemer, de har ført med sig.

Det sjove er, at mange somaliere sikkert ville have lidt ondt af Martha Kristensen.

Når hun benægter DST, så benægter hun også problemer, og dermed fortier hun den virkelige virkelighed, som hun heller ikke vil forholde sig til. Mandlige efterkommere fra Somalia har f.eks et voldsindeks på 771. Det betyder, at de er 7,71 gange mere voldelige end gennemsnittet af alle mænd. For et år siden angav Danmarks Statistik et indeks på 559, så de somaliske efterkommere er altså inde i en mildest talt uheldig udvikling. For efterkommerne fra Libanon hvor størstedelen er statsløse palæstinensere og ikke libanesere så ser det også skidt ud. De har et voldsindeks på 666, mens de syriske efterkommere ligger på 552. Tallene er fra 2017.

Hun skriver om tidens mode, og at jeg ikke aner, hvad jeg taler om. Har hun mon nogensinde set danskerne klæde sig ud, som somalierne gør? De pakker også ofte deres piger ind i et tørklæde, allerede når de er otte-ni år gamle. Er det dansk mode? Rejser man til Afrika, vil man se en anden mode ligesom, hvis man rejser til Saudi-Arabien eller Indien, så vil påklædningen, og moden også være anderledes. Det er ganske naturligt, at forskellige landes kultur også spille ind på påklædning og dermed moden, medmindre de lande er vestligt orienteret eller heterogene. Og når man bor i Danmark, så vil man kunne se forskellen på disse kulturer, hvis de ikke følger moden. Det er ganske naturligt og logisk.

Til sidst handler mit indlæg ikke om, at en minoritetsgruppe er bedre end den anden eller klarer sig mindre dårligt. Jeg har kritiseret alle grupper før, og somalierne er altså ikke fredet, fordi de har en anden hudfarve.

Jeg mener, at folk skal hjælpes, hvis de rækker ud efter hjælp. Men stigmatisering og racismekortet kan Martha Kristensen godt holde for sig selv, for den er årsagen til, at man fortsat ikke kan diskutere problemer i et åben og demokratisk samfund. Det er meget nemmere at holde folk i offerrollen. Hvis vi skal have en vellykket integration i Danmark, så er mit svar det, at vi skal have et asylstop for en periode, indtil vi får styr på dem, vi har fået herop. Integration handler tildeles også om indstilling og vilje til at være en del af den her nation. Det handler ikke kun om at gå på arbejde, men vores værdier og almindelige høflighed. Og når folk ikke kan modargumentere for deres holdninger til mig sagligt, så bliver billedet tydeligt, at integrationen er slået ejl.