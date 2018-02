To kvinder kæmper for retten til planlagt kejsersnit: Juridisk set kan kvinden stadig ikke bestemme over egen krop

På nettet kan vi læse om os selv, at vi er uintelligente, fremmedgjorte fra vores egen krop, har dårlig samvittighed og er uden for pædagogisk rækkevidde. Dette foregår blandt andet på formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondos facebookside, hvor sygeplejersker og jordemødre overgår hinanden i disciplinen ”karaktermord”.

Vores forbrydelse er at efterspørge evidens i den information, der gives om planlagt vaginal fødsel og planlagt kejsersnit. Dette har vi gjort i diverse debatindlæg i hhv. Information, JP og Politiken.

Der er nemlig intet videnskabeligt belæg for at promovere vaginal fødsel og samtidig advare mod planlagt kejsersnit. Anbefalingerne bygger på kultur og ensidighed, og hvor fødende kvinder oplyses om højst usandsynlige komplikationer ved planlagt kejsersnit, udelades information om risici forbundet med vaginal fødsel.

Der er forskellige komplikationer forbundet med hver fødselsmåde, men der er ingen valid data, der underbygger, at der skulle være hverken flere eller alvorligere komplikationer ved planlagt kejsersnit. Det akutte kejsersnit er risikofyldt, og det er udelukkende en risiko ved vaginale fødsler. Hver 10. vaginale fødsel ender sådan.

Vi har været overraskede over den følelsesmæssige reaktion, vi har fået fra især jordemødre. Det her er ikke en personlig vendetta mod en faggruppe. Det er derimod et krav om oplysning og på den baggrund frihed til at bestemme over egen krop.

Omvendt kan vi forstå, at der findes jordemødre, der i ramme alvor mener, at de skal bestemme, hvorvidt vi skal gennemgå en vaginal fødsel. Den er naturlig, er argumentet, og det har de jo ret i, men det er en værdi, de kan bruge i deres eget liv.

Vi skal ikke blande os i, hvorvidt de ønsker at føde vaginalt. Det har de al mulig ret til, og vi ønsker dem lykke til, men vi deler ikke denne fascination af det naturlige. Vi vil til hver en tid vælge kejsersnit. Vores krop er vores egen, og vi bestemmer selv, hvad den skal bruges til, og hvilke mulige komplikationer vi vil risikere.

Problemet er bare, at det gør vi faktisk ikke. Juridisk har vi ikke ret til at bestemme over egen krop. En fødselslæge kan faktisk nægte os at føde ved planlagt kejsersnit. Sådan er loven.

Vi ved ikke, hvor ofte det sker i praksis. Vi kender dog en del kvinder, der er blevet presset i en sådan grad, at de til sidst ikke turde andet end at føde vaginalt.

Hvis en læge afviser en kvinde, der ønsker planlagt kejsersnit ”på moders ønske”, som det kaldes, kan hun på grund af loven om frit sygehusvalg henvende sig på et andet hospital for at få en second opinion. Vedholdenhed vil i de fleste tilfælde betyde, at kvindens valg respekteres, men retstilstanden er bekymrende.

Mangel på evidens i anbefalingerne af vaginal fødsel sammenholdt med kvindens usikre retsstilling gør denne problematik særlig relevant for mindre ressourcestærke kvinder. En veluddannet og økonomisk velstillet kvinde vil lettere kunne efterprøve påstande og vælge en privat (og bekostelig) fødeklinik til at efterkomme hendes valg.

Det er ikke nødvendigvis en mulighed for den mindre ressourcestærke kvinde. Hun kan således let ende i en situation, hvor hun ser sig nødsaget til at rette ind og følge jordemødrenes anbefaling, selv om der ikke er fagligt belæg, og til trods for at det ikke er kvindens eget ønske.

Det gør os vrede på alle kvinders vegne, at der i 2018 fortsat ikke er respekt for kvindens ret til at bestemme over egen krop. Feminisme er ikke at tvinge egne dogmer ned over hovedet på andre. Feminisme er frihed og retten til at bestemme over egen krop, uanset om man er mand eller kvinde. Det er på tide, at lovgivningen følger med.