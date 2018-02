Det kan betyde ekstra leveår, når man har kol, hvis man lever et varmt sted. En kol-patient i svær grad, som jeg, har det vanskeligt i frost og ville næppe overleve en lungebetændelse. Nu bor jeg i Thailand, hvor der er den perfekte temperatur for min lungesygdom. Jeg kan dog godt føle mig skuffet over den behandling, jeg og andre danske pensionister udsættes for som udlandsdansker bosat uden for EU, fordi vi diskrimineres sammenlignet med pensionister fra andre europæiske lande.

Selv om jeg er begrænset skattepligtig, så betyder det kun, at jeg ikke er skattepligtig til Danmark af en eventuel udenlandsk indkomst, hvilket jeg ikke har. Kommuneskatten er erstattet af en særskat svarende til den gennemsnitlige kommuneskat. Derfor betaler jeg stort set den samme skat til Danmark nu, som jeg altid har gjort, men jeg har fået frataget alle rettigheder. I alle europæiske lande mister man retten til sygesikring, når man har bosat sig uden for EU. Men landene nedsætter tilsvarende skatten, som fx Sverige, hvor det lyder: »I skal naturligvis ikke betale til den sundhedssektor, I ikke må benytte.« Kun Danmark fastholder, at man fortsat skal deltage i finansieringen af sundhedssektoren. Omkring 30 pct. af den skat, alle danskere betaler, anvendes til at finansiere sundhedssektoren.

Pensionister bosat uden for EU er for gamle til at kunne tegne en sygeforsikring, derfor er eventuel hospitalsbehandling for egen regning. Det er et stort problem for mig og for andre danske pensionister, fordi vi i tilfælde af alvorlig sygdom og hospitalsbehandling ofte står i den situation, at vi mangler de penge, som Danmark opkræver til den sundhedssektor i Danmark, som vi ikke må benytte. Kun meget velhavende danskere kan få dyre hospitalsbehandlinger.