Jeg kom i tanker om, at vi i Danmark har en lov, der forbyder visse racer af kamphunde, inklusive visse blandinger, der indbefatter en vis procentdel af en kamphunderace – så vidt vides også selv om hundene er i snor og anvender mundkurv. Hvad ligner det så, at man insisterer på, at det er o.k., at ulvene begynder at brede sig i Jylland? Men de bliver måske udstyret med mundkurve og snor – i biodiversitetens hellige navn?

