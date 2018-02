Regeringen og deres støtteparti barsler i øjeblikket med et lovforslag, der skal forbyde maskering – også kaldet burkaforbuddet. Når man hører på argumenterne, så cirkler de om, at vi i Danmark bruger ansigtet som identifikation og til kommunikation. Som identifikation er det en forudsætning i relation til billedlegitimation og til identifikation ved overvågningskameraer, f.eks. på tankstationer og ved demonstrationer. Kommunikationsargumentet er derimod en lille smule søgt, så længe vi bruger telefoner så meget, som vi gør. Tager man nu fat på argumentet med identifikation, kan behovet for identifikation deles op i øvrighedspersoner el. lign., der kan kræve identifikation, f.eks. paskontrol, områder, der af øvrighedspersoner er udpeget som sensitive, hvorfor der er opsat kameraovervågning, f.eks. visitationszoner eller adgange til politi, og handlende, der, for at beskytte sit personale, har opsat kameraer for at begrænse røverier og tyverier.

At øvrighedspersoner kan kræve, at billedlegitimation kan sammenlignes med ansigtet, er allerede en del af den nuværende lovgivning. En skærpelse af dette kræver blot en cirkulæreskrivelse fra Justitsministeriet; det behøves ikke at komme i Folketinget. Ligeledes er det ikke et krav, at personerne skal have særlige forhold for at kunne identificere sig; det er pålagt den enkelte borger at kunne identificere sig på anmodning.

At handlende kan afvise at handle med personer, der ikke kan identificeres, er også allerede lovbeskrevet. De handlende kan derimod ikke tillade sig at udvikle et piktogram, der viser, at man skal tage burkaen af, inden man træder ind i butiksområdet. Her kunne Justitsministeriet igen bistå med at udvikle og formidle et piktogram, der skal forstås, som at ansigtsgenkendelse er pligtigt. Alt i alt mener jeg ikke, at denne lov tilfører noget nyt. Den bedste løsning vil være at lade Justitsministeriet lave de nødvendige skærpelser.