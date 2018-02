Det noget uklare indkøb af jagerflyet F-35 minder i betænkelig grad om en scene, som professor C. Northcote Parkinson har beskrevet således:

Et råd havde tre emner på dagsordenen.

Først skulle det beslutte, om der skulle bygges et atomkraftværk, og den opgave tog ikke lang tid, for ingen i rådet havde nogen viden om atomkraft. Så det blev hurtigt et ja til lobbyisternes forslag.

Derimod tog det lidt længere tid at bestemme, hvordan cykelskuret skulle indrettes, for der var flere, der var flittige cyklister.

Men den meste tid gik med at diskutere indkøbet af kaffe, for på det punkt skulle alle have ordet.