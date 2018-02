Afhængigt af konjunktur er vi pensionister enten videnspersoner eller uproduktive brødspisere, som hurtigst muligt bør trække græstørven hen over hovedet og forsvinde fra Jordens overflade. Lige nu må vi gerne blive på arbejdsmarkedet, og vi tilbydes fleksibel tilbagetrækning. Det betyder, at vi stadig er bundet til arbejdspladsen.

Vi har blot mindre timetal og løn. Når gode tider bliver dårlige tider, ryger vi ud.

Men vi er her altså. Os over 65 år. Og se det i øjnene, venner. Vi bliver flere og flere og lever længere og længere. Om ganske kort tid er det jer selv. Hvad gør et samfund med alle os gamle?

Man kan kalde problemet noget andet og håbe, at det hjælper. Det gør det ikke. Man kan udskyde pensionsalderen. Det virker kun, hvis arbejdsmarkedet har brug for flere hænder. Ellers er det kontanthjælp.

Man kan beskære folkepensionen i håb om, at vi så ikke lever så længe. Godt nok penge, vi selv har betalt, men pensionister er tålsomme folk.

Det gængse billede af en pensionist er én, der straks bruger sin opsparing og rejser verden rundt. Hjemme igen spiller vi golf og begræder vores tabte status. Vi kræver mere og mere på bekostning af de unge, samfundets fremtid.

Nu har de fleste af os ikke nogen særlig status, mens vi er i arbejde, og derfor heller ikke meget at miste. Samfundet burde bruge os til noget fornuftigt. Det sker i forvejen lidt, men tilfældigt. Genbrugsbutikker og lign. gør meget godt, men vi kan sagtens udnyttes bedre.

Naturligvis er vi ikke ens. For nogle betyder pensionistlivet, at vi endelig får økonomisk mulighed for at udleve de drømme, vi altid har haft. Blive udøvende kunstnere eller blot lave noget helt andet end før. Andre ønsker bare at nyde roen. Endelig at få lov til at være alene. Der er også fuldtidsbedsteforældre og dem, der tager sig af den endnu ældre generation – dem over 90.

Rigtig mange pensionister ønsker imidlertid stadig at være en del af samfundet. Hvorfor gør samfundet så lidt for at bruge denne store befolkningsgruppe? Og når det endelig sker, hvorfor udnyttes de færdigheder ikke, vi har fået gennem et langt liv? Det er ikke lige fleksibel tilbagetrækning, vi ønsker. Mange af os vil hellere prøve noget nyt. Tilbagetrækning er nu engang tilbagetrækning.

Folk bliver ”hældt ud” fra hospitalerne med en halvvejs uforståelig brochure i hånden. Hvad med et frivilligt korps af pensionerede læger og sygeplejersker, som har tid til at rådgive patienterne? Pensionerede lærere kan give læsehjælp til nydanskere. Folk bliver ”hældt ud” fra hospitalerne med en halvvejs uforståelig brochure i hånden. Hvad med et frivilligt korps af pensionerede læger og sygeplejersker, som har tid til at rådgive patienterne? Pensionerede lærere kan give læsehjælp til nydanskere.

Mange ting i samfundet bliver ikke gjort, fordi der mangler ressourcer (læs: fordi vi ikke vil betale for det). En del kunne afhjælpes på frivillig basis af os pensionister.

Folk bliver ”hældt ud” fra hospitalerne med en halvvejs uforståelig brochure i hånden. Hvad med et frivilligt korps af pensionerede læger og sygeplejersker, som har tid til at rådgive patienterne?

Pensionerede lærere kan give læsehjælp til nydanskere. I mange kulturer respekteres de grå hår.

Tidligere embedsmænd kan hjælpe ved kontakt til offentlige myndigheder. Tidligere socialansatte som bisiddere i et utal af situationer. Tidligere regnskabsfolk til bistand i skattesager.

Mulighederne er mange, men det skal være som offentligt tilbud. Der skal være legitimitet og troværdighed for borgerne. Også for de pensionister, som stiller sig til rådighed. Så udmærket Ældre Sagen og andre kan være, skal der grundlæggende være tale om et offentligt forankret tilbud. Foreningerne kan give praktiske råd.

Op til hvert valg overbyder de politiske partier hinanden i tilbud til ældre vælgere. Mere hjemmehjælp, mere kage på plejehjemmene. De fleste pensionister har ikke brug for hjælp. Får det heller ikke. Mange dør inden.

Det kan undre, at der endnu ikke har været et parti, som lader være med at betragte os som ofre, og i stedet ser på det, vi kan bidrage med. Måske man glemmer, at vi som gruppe både omfatter dem på 65 og dem, der har passeret 100. Gad vist, hvad de 17-årige ville sige til at blive sat i bås med deres forældregeneration?

Mange af os vil gerne bidrage, men det skal være med noget nyttigt, og vores indsats skal påskønnes. Ellers kan vi lige så godt gå ud at spille golf.