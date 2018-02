Vi får at vide, at sundhedsvæsenet har svært ved at skaffe penge nok til de mennesker, som har brug for behandling. Især har vi jo ”desværre” mange gamle. Men når der kommer nogen fra andre lande, ja, fra EU, som glemmer deres kort, klarer vi det alligevel. Vi glemmer at sende regningen videre. Det samme viser sig, når kinesere og folk fra USA kommer hertil. Underligt nok sørger vi for at betale for danskerne ude omkring.

Angående SU er der opgjort, hvorledes der snydes med SU især blandt indvandrere. Vi har jo inviteret alle unge fra EU til at læse her i Danmark, hvor de kan få SU og samtidig låne SU. Af en eller anden mærkelig grund bliver der ikke betalt SU-lån tilbage, og nogen gange ved vi slet ikke, hvor de bor, når de flytter herfra.

Lidt underligt, for det er jo inden for EU, så det skulle kunne lade sig gøre at finde dem. Det kan jo i hvert fald ske for de unge, som bor i Danmark. Det er lidt mere end uretfærdigt, at vi bare skal betale og ikke få noget tilbage.

Hvordan i alverden har regeringen forestillet sig, at der kommer penge i kassen på den måde? I er efter danskerne – betal for både det ene og det andet. Men kassen må gerne være pivåben, når det gælder andre borgere. Det er da ikke en måde at behandle de borgere på, som har arbejdet her. Måske burde regeringen flytte til et EU-land, hvor der måske ikke er orden. Og husk så, at vi heller ikke har kunnet finde ud af at kræve skat op. Men skattedirektøren kunne få bonus, fordi han var så ”genial”. At Skat så tabte penge, ja, det er jo en hel anden sag.