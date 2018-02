I sidste uge var Østjyske Motorvej (E45) spærret i syv timer efter et banalt færdselsuheld med en væltet lastbil.

Jeg vil ikke gå ind i debatten om bjærgningen af dette køretøj, men alene være talsmand for, at vi etablerer et reelt alternativ til E45, som sander totalt til. Der skal ikke meget andet end et færdselsuheld til, før motorvejen bliver spærret.

Hører man P4 Østjylland, kan man dagligt høre om uheld hovedsageligt på strækningen syd for Aarhus og ned til Vejle, hvilket må koste mange penge for hele samfundet, herunder virksomheder og ansatte, idet såvel personer som gods kommer for sent frem til modtageren, ligesom der kan ske personskader, som skal behandles, og som koster det offentlige mange penge.

Den eneste reelle løsning vil være at få et alternativ til Østjyske Motorvej, idet det ikke hjælper at udvide E45. Det vil blot give mere trafik med flere uheld til følge.

Midtjyske Motorvej kan være dette alternativ, idet den kan være en fordelingsvej startende nord for Haverslev og sluttende nede i Trekantområdet ved Bramdrupdam.

Vejen skal i store træk følge den gamle hærvej, og det vil være rigtig godt for det midtjyske område og få rettet op på det skæve Danmark, idet der formentlig vil blive udflyttet eller anlagt virksomheder langs med den jyske motorvej, ligesom gods og personer hurtigere vil kunne komme frem til deres mål.

Vejen vil også være en klar fordel for de mange ansatte i Skive og Karup, ligesom der ikke vil være langt til Herning, Silkeborg, Billund, Horsens eller Vejle-området, når man vælger den skitserede linjeføring.

Vi kan undgå at anlægge en ny forbindelse ved Vejle. Hvis Midtjyske Motorvej ender syd for Vejle, bliver det nemt at komme på motorvejsnettet til Fyn, Esbjerg og Flensborg til glæde for virksomheder, ansatte og den danske stat. Så et klart ja til Midtjyske Motorvej som et alternativt til en overfyldt Østjydske Motorvej.