Debat: Næsten-kunstneren Caroline Wozniacki

Mens Caroline Wozniacki vandt Australian Open, var kulturminister Mette Bock ifølge Jyllands-Posten (27/1) optaget af et arrangement i Jelling.

Men da kampen i Melbourne blev ved med at trække ud, nåede ministeren alligevel at følge med i det lange, tredje sæt fra sin ministerbil, hvor hun sad imponeret tilbage.

»Det er utroligt velfortjent. Det er helt ufatteligt at se den krise, hun har, og at hun så alligevel kæmper sig tilbage i det tredje sæt med noget spil, som næsten var kunst,« sagde kulturministeren, der i sin glæde valgte at besvare sin telefon som ”idrætsministeren” – stadig ifølge JP.

Det er sætningen »næsten var kunst«, der er interessant, for hvorfor dette uldne »næsten«?

Mener kulturministeren i fuldt alvor, at sport kan være kunst – og hvis det er tilfældet – hvorfor så dette forbehold over for Carolines ”kunstneriske” præstation, når hun nu sad så imponeret dér på bagsædet af ministerbilen?

Aner man en usikkerhed i ministerens forståelse af kunstens væsen, og aner man tilmed en kvalitetsgraduering, hvor sport ophøjes til rigtig kunst, når sportspræstationen bliver virkelig spændende og fascinerende?

Før ministeren giver sig videre ud i dette Jørgen Leth’ske sværmeri om elitesporten, burde hun måske overveje følgende 10 påstande om forskellen mellem sport og kunst:

Sportens resultater giver kun mening inden for et sæt af klare og transparente regler. Kunsten kan tillade sig at sprænge alle regler og stadig være kunst – måske endda rigtig god kunst.

Kunsten er centralt forankret i en æstetisk udfordring, som sporten kan ignorere – og alligevel opnå et godt resultat.

Sportens resultater lader sig i modsætning til kunstens altid måle – og bruges til at etablere et veldefineret hierarki.

Kunstværker værdsættes, uanset om kunstneren dopede sig i produktionsfasen – sportsudøverens resultater forkastes.

Kunsten tillægges en fortolkning af den virkelighed, den er en del af – sporten iværksætter sin egen.

Kunsten forholder sig ofte kritisk til tilværelsens vilkår – sporten rummer næppe korrektioner til samfundets orden.

Personen og tennisspilleren Caroline Wozniacki er sammenfaldende i handlingen og dens konsekvenser, hvad man ikke kan påstå om balletdanseren Alban Lendorf i rollen som prinsen i ”Svanesøen” på Det Kgl. Teater.

Kunstens avantgarde er uden folkelig gennemslagskraft – sportens rekordsættere dyrkes af folkemasserne.

Kunstens fornyelse har vanskelige finansieringsforhold – sponsorer og marked halser efter sportens resultatfornyere.

Sporten frembringer magtfulde, korporative organisationer – kunsten er desorganiseret og strategisk rådvild.

Endelig afgrænser den oftest brugte kunstdefinition, ”institutionsteorien”, kunsten fra sporten. Det er således ikke et træk ved selve værket, der gør det til kunst, men alene det forhold, at en kunstner udnævner det til et sådant, at det bliver udstillet og beskuet, bliver anmeldt i medierne og eventuelt solgt – alt sammen i den kunstinstitutionelle sammenhæng.

Der kunne sikkert findes andre forskelle. F.eks. at dopingen af kunstneren afdækker eller ”finder ind til” eksisterende lag af kreativitet hos den pågældende, mens den hos eliteidrætsudøveren bygger et nyt niveau på. Samt at kunstneren har en – erklæret – intention om at ville lave kunst, hvilket sportsudøveren næppe påstår.

Selv ikke de moderne olympiske leges grundlægger, baron Pierre de Coubertin – der i en periode fik indført konkurrencer i kunst ved de olympiske lege – havde forestillinger om sport som kunst. Men han var meget optaget af sammenhængen. For sporten kunne inspirere kunsten, og kunstens opgave var at deltage i fejringen af olympismen og fortolke sportens kvaliteter. Måske ministeren skulle konsultere Coubertin.