Microsoft-direktør: Her er tre gode råd til sikker omgang med data online

Behovet for at diskutere digital dannelse har aldrig været større. Mængden af timer, vi tilbringer online, har aldrig været større, og volumen af data øges hvert minut. Ifølge International Data Corporation blev der i 2016 skabt 16 zettabytes data , og det vurderes, at mængden af data vil vokse til 44 zettabytes i 2020 og hele 163 zettabytes i 2025.

Det betyder i runde tal, at hvert menneske på jorden i 2025 producerer data, der svarer til 20.000 film i HD-kvalitet om året. Så det er forståeligt nok, at mange taber pusten ved tanken om at skulle holde øje med, hvilke oplysninger de skaber og deler via deres online færden. Og desværre opgiver mange forbrugere overhovedet at sætte sig ind i – eller rettere sagt stille krav til – hvad virksomhederne må bruge persondata til.

Den udvikling skal vi vende.

Vi har alle et ansvar for at passe på, hvilke data vi deler, og stille krav om, at de håndteres forsvarligt.

Den nye persondataforordning træder i kraft til maj i år. Mange tror fejlagtigt, at det alene er endnu en række knastørre paragraffer, der kun er relevante for virksomheder. De overser, at hele formålet med forordningen er at beskytte forbrugeren. Derfor giver forordningen forbrugeren en række rettigheder, som bl.a. betyder, at man altid har krav på at få oplyst, hvilke personlige data en given virksomhed har indsamlet om lige netop dig.

Jeg vil gerne dele tre gode råd til, hvordan vi alle kan agere mere sikkert med data online:

Stil krav til, hvordan virksomhederne håndterer dine data. Uanset hvilke typer af persondata, du deler, har du altid ret til at kende formålet med virksomhedens dataindsamling – skal dine data eksempelvis deles med en tredjepart, bruges i reklameøjemed eller sammenkøres med andre datakilder?

Husk den sunde fornuft. Som forbruger kommer du langt med helt almindelig sund fornuft og kritisk stillingtagen. Spørg dig selv, om det giver mening, at en virksomhed skal vide de ting om dig, som den beder om.

Vær hård og konsekvent. Uanset hvilke typer af persondata du afleverer til virksomhederne, skal du være opmærksom på, at du bestemmer, hvem der har ret til at bruge dine data, til hvad og hvor længe. Du kan til hver en tid trække din tilladelse om deling af data tilbage, hvis du ikke længere ønsker at dele dine data.

Temaet for Safer Internet Day er i år at ”udvikle, skabe og dele respekt: Et bedre internet starter med dig”. Vi skal tage det ansvar på os. Som privatpersoner, som forbrugere og som medarbejdere.

Trygge rammer for online adfærd skal vi være fælles om, men fundamentet skabes af dig og mig.