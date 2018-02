200 eller 300 km i timen er åbenbart problemet for de danske indkøb af nye togstammer. I andre lande kører togene med langt højere hastighed, uden at dørene springer op under kørslen. Hvad med alle de fly, der letter verden over, de drøner afsted med hastigheder nær de 1.000 km i timen. Har man nogensinde hørt, at de åbner sig under flyvningen? Er vi på vej til at købe yderligere italiensk ”skrot”? Har vi ikke nok allerede?

