Grunden vakler nu igen under DSB. I hvert fald er der fundet revner i nogle af de 30-40 år gamle ME-lokomotivers aksler, og derfor er samtlige ME-lokomotiver kørt ud på et sidespor, mens deres aksler tjekkes. Det er en meget tidskrævende proces. Det vil tage otte uger, lyder det fra DSB. I de uger mangler der således hver dag i hvert fald en snes tog hver med plads til 400-500 passager, altså ca. 10.000 sæder i myldretidstrafikken på Sjælland. Så vi passagerer må stå endog meget tæt i de korte IC3- og IC4-tog, der kører på de afgange, der ikke er aflyst.

Nok er der indsat togbusser som erstatning, og tillykke til de sjællandske vognmænd, der igen får alt materiel ud at køre – det må skæppe godt i kassen – men det forlænger og komplicerer rejsen, når passagerer skal skifte mellem tog, der standser ved perronerne, og busser, der må holde på halvfjerne p-pladser. Det er derfor ikke en brugbar løsning for pendlere.

Nu forlyder det så ovenikøbet, at der findes revner i mange af akslerne. Jeg har et forslag: Hvorfor ikke bare skifte samtlige 200 aksler med det samme? Så vil man spare masser af tid og undgå, at aksler, der nu findes fejlfri, om få år pludselig også bryder sammen af ælde.

Nej, det er ikke helt så let og billigt som at sætte fire nye dæk på den gamle Hyundai derhjemme i garagen, men det er da meget hurtigere end først at skulle igennem den ufattelig lange kontrolproces. Tænk på al den tid, der vil spares på værkstedet, og alle de tusindvis af timer, som pendlerne vil spare hver dag. De otte uger vil kunne blive til én.

Det er nu over 10 år siden, ME-lokomotiverne, disse prægtige toganakronismer, disse 115 tons tunge kraftværker på jernhjul, der med deres hamrende uøkonomiske V16-totaktsdieselmotorer udspyr partikelfyldt, stinkende røg, skulle have været skrottet. Det blev de som bekendt ikke som følge af IC4-skandalen. Mon det nogensinde kommer til at ske?