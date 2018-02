Forleden surfede jeg forbi hjemmesiden ”Worldometers”. Her kan man følge, hvordan der i hele verden hvert sekund bliver solgt en halv snes computere og produceret flere biler, og hvordan der hver dag bruges milliarder af dollars på sundhedssektoren og undervisning. Det er fascinerende, og det er svært ikke at blive i godt humør af at se på de tal, der hele tiden vokser.

Det samlede billede kan vi se i den nye udgivelse ”World Economic Outlook Update” fra den internationale valutafond, IMF. Her står, at der på verdensplan er udsigt til en økonomisk vækst på 3,9 pct. i år. De fleste får det bedre hele tiden. Også materielt: Flere får råd til computere, biler, cykler, bøger og fjernsyn. Dermed får mennesker verden over et bedre liv.

På verdensplan er det på mange områder gået fremad fra 1990 til 2015, viser en opsamling på FN’s verdensmål. Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom er halveret. Det samme gælder for dødeligheden blandt børn under fem år. Antallet af børn, der ikke går i skole, er næsten halveret. 2,1 mia. mennesker verden over har fået adgang til bedre sanitetsforhold. Vækst gør verden til et bedre sted.

Ligesom bedre forhold på verdensplan kræver økonomisk vækst, er vækst nødvendigt, hvis det skal gå bedre i Danmark. Som vi skrev i regeringsgrundlaget: Vækst er forudsætningen for, at familierne får økonomisk tryghed og jobsikkerhed. Vækst er også grundlaget for, at vi har råd til at investere i og udvikle vores velfærd. Derfor er vækst i økonomien regeringens vigtigste ambition. Vi skal have et stærkere og rigere Danmark og skabe velstand til gavn for alle.

Fremtidens velstand er inden for rækkevidde med klar mulighed for en langvarig højkonjunktur. Det kræver såmænd bare 90 mandater i Folketinget. Selvfølgelig skal vi have et bedre liv i morgen og om 15 år, og det kræver vækst. Lad os være taknemmelige for, at tidligere generationer vidste det. Og lad os ikke svigte fremtidige generationer ved at ligge på den lade side.