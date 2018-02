En læser skriver (JP 26/1), at en retsstat hviler på sin grundlov. Men er en stat en retsstat, hvis grundloven er uretfærdig? Hvis den f.eks. foreskriver enevælde, afskaffer domstolenes uafhængighed, påbyder alle at have samme tro eller siger, at stemmeret er forbeholdt mænd?

I tilfældet Spanien er landet beboet af tre nationaliteter: spaniere, baskere og cataloniere. Spanierne har flertallet. De har besat Baskerlandet og Catalonien og givet spaniere ret til at slå sig ned i de to lande. Gør det Spanien til en retsstat, at de har forbudt baskere og cataloniere at kræve deres egen stat? Det samme gjaldt jo de tre baltiske folk, dengang de var inkorporeret i Sovjetunionen.

Nej, retfærdighed kræver almindelig stemmeret og valgbarhed. Domstolene skal være uafhængige, og alle nationaliteter har naturligvis ret til selvstyre samt ret til at danne deres egen stat, hvis de føler det mere attraktivt.