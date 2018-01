Siden Danmark sammen med Storbritannien trådte ind i EF tilbage i 1973, har vi lænet os op ad Storbritannien og en EU-kritisk forbeholdspolitik. Med Storbritannien på vej ud af EU har Danmark en unik mulighed for at redefinere sin position i EU, og denne mulighed skal vi bruge til at vise, at Danmark vil det europæiske samarbejde og har politiske ambitioner for Europa.

Mens de proeuropæiske partier i Danmark stadig står målløse og tavse efter retsforbeholdsafstemningen, gør Folkebevægelsen mod EU med Rina Ronja Kari i spidsen klar til endnu et år fyldt med frygt for international forpligtelse.

Folkebevægelsens svar er klart. Den ønsker et daxit og et farvel til det europæiske fællesskab, der har bragt enorm velstand og internationalt samarbejde med sig, og ønsker i stedet at kaste Danmark ud på en økonomisk sejltur i Nordsøen.

Det er på tide, at vores proeuropæiske partier tager bladet fra munden og står vagt om det europæiske fællesskab.

Europa sidder nemlig ikke og venter på, at Storbritannien endeligt træder ud af unionen, ej heller om vores lille land endnu en gang vil trække sig længere væk fra samarbejdet.

Det planlægger i stedet et europæisk 2018, der blandt andet kommer til at byde på store debatter om en reform af ØMU’en og den fælles flygtninge- og indvandrerpolitik, der skal føre til et endnu stærkere og forpligtende fællesskab. Men hvis vi fortsætter vores tøvende forhold til EU, risikerer Danmark at blive efterladt ved startlinjen, mens resten af Europa definerer fremtidens union.

Vi skal gribe muligheden for at skifte vores image som et lille land, der helst ikke vil forpligte sig på tæt samarbejde, ud med et image som det lille, men internationale land, der er forpligtet på det europæiske projekt, og som også vil trække Europa i en retning af mere samarbejde og mere solidaritet.

Mit håb for 2018 er derfor, at vores proeuropæiske partier står sammen om det europæiske fællesskab og bidrager til debatten om, hvordan vi styrker Europa og sikrer velstand og velfærd for alle Europas borgere. Selvfølgelig skal vi være med til at definere, hvordan fremtidens Europa skal se ud, og vi skal forpligte os på at gå fuldt og helhjertet ind i samarbejdet i stedet for altid at diskutere, om vi skal være med eller ej.