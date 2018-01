De 600.000 voksne læsesvage i Danmark har været et emne i de overståede trepartsforhandlinger. I aftalen er der sat midler af til undervisning og projekter, der skal løfte de 600.000 over de næste fire år.

Jeg talte for nylig med én af de 600.000. Hun var på biblioteket med sine børn, som boltrede sig i billedbøgerne. Hun fortalte, hvordan hun så en verden af muligheder for sine børn på biblioteket. Muligheder for oplevelser og ny viden, læring, fordybelse og leg.

Sådan ser jeg som bibliotekar også selv biblioteket, så derfor studsede jeg, da hun sagde, at sådan havde hun aldrig selv oplevet det. For hende var biblioteket som en stor tom hal. De mange hylder med bogrygge var så godt som usynlige, fordi hun vidste, at almindelige bøger var for svære for hende.

Jeg fortalte hende om de fantastiske tilbud, biblioteket har til læsesvage, og at vi brænder for at hjælpe. Men hvor gerne jeg end ville finde et par gode bøger til hende, så kunne jeg ikke komme uden om det faktum, at der er for få materialer at vælge imellem for læsesvage voksne.

Når vi underviser børn i at læse, er det indlysende, at de ikke kan læse almindelige bøger fra dag ét. De har behov for adgang til lette eller læsebearbejdede materialer med lavere lix. Det er også en integreret del af undervisningen, at børnene skal læse i deres fritid, hvilket igen kræver adgang til spændende og alderssvarende bøger.

Skal vi hjælpe de voksne læsesvage, skal vi sørge for, at der er gode, lette voksenbøger og nok af dem. Der er enkelte forlag i Danmark, der udgiver titler til målgruppen, men det er mere for hjerteblod end for fortjeneste, hvilket betyder, at der ikke udkommer titler nok.

Det er en naturlig opgave for mig som bibliotekar at hjælpe nogle af de 600.000 med at finde den læselyst, som vi ved er afgørende for at blive en stærk læser. Men vi kan ikke gøre det, hvis ikke der er bøger. Derfor mener jeg, at vi bør tage en fælles national diskussion om, hvordan vi sørger for, at der er bøger til de 600.000 læsesvage voksne danskere.